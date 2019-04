Gobierno federal gastarÃ¡ en publicidad oficial $4 mil 711 millones

Gobierno federal gastará en publicidad oficial $4 mil 711 millones

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, dice que no habrá ya medios favorecidos

Sinembargo.MX

17/04/2019 | 10:45 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El gasto en publicidad oficial del Gobierno de México con Andrés Manuel López Obrador será de 4 mil 711 millones de pesos, y por primera vez en más de una década no se invertirá más en medios de lo aprobado por el Congreso, anunció Jesús Ramírez, vocero y director de Comunicación Social federal.

“Vamos a garantizar el derecho a la información, en el centro están los ciudadanos, la gente la población que debe ser informada, que debe de tener información veraz, de calidad, garantizar la transparencia. El Gobierno está abierto para informar a los ciudadanos”, dijo esta mañana el Presidente.

Aseguró que su Gobierno actuará con austeridad en el gasto para la publicidad. Detalló que este rubro se disminuyó un 50 por ciento.

“Vamos a que haya equidad, que se distribuya este gasto, esta inversión, de manera horizontal, que no se concentre, que alcance a todos y que actuemos en función de criterios transparentes, que se sepa quién es quién en los pagos por servicios de publicidad, nada oculto y desde luego no utilizar los recursos públicos para premiar o castigar a ningún medio. Que no sea un mecanismo de coerción, de castigo, el presupuesto”, añadió.

Señaló que hay buena voluntad para aplicar estos recursos y que el mecanismo se irá perfeccionando.

Jesús Ramírez, coordinador general de comunicación social de la Presidencia, explicó la política de comunicación del Gobierno. Indicó que el centro de la política son los ciudadanos, para rendir cuentas y darles información que requieren los ciudadanos.

El Vocero de la Presidencia destacó que la conferencia matutina es inédita, porque es el primer Gobierno en el mundo que rinde cuentas diarios a los ciudadanos. Y anunció que este miércoles se publicó la Política de Comunicación Social del Gobierno de México en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Señaló que aún falta la Ley de comunicación social, que tenga un padrón de medios y también una medición de audiencias. “Tenemos que llegar a una estandarización para que haya un piso parejo para todos”, indicó.

Informó que el objetivo de esta política de comunicación es “incentivar la comunicación interactiva gobierno-ciudadanía para potenciar el impacto de la acción gubernamental en el bienestar de la población”.

Señaló que también se busca: garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión; transparentar la acción gubernamental; empoderar a la ciudadanía; propiciar la democratización del ecosistema mediático mexicano; así como documentar el impacto de las políticas públicas en la transformación de la realidad nacional.

Aseguró que queda “prohibido hacer uso de propaganda gubernamental para presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a los comunicadores o a los medios de comunicación”.

También aseveró que se seleccionará a los medios conforme a criterios objetivos, tomando en cuenta las características de los medios, sus tarifas, los destinatarios, la cobertura y las especialidades de cada medio.

También aseguró que ya no se harán contratados anuales con medios, sino que se irán haciendo dependiendo de las necesidades mismas de comunicación.

Dijo que también está prohibido realizar erogaciones por concepto de notas, entrevistas o imágenes con fines periodísticos; y señaló que cuando una dependencia llegue a tener ampliación presupuestal en materia de comunicación deberá emitir un comunicado informando las causas.

LOS COMPROMISOS

–Ningún medio podrá tener más del 25 por ciento de una campaña.

–Para la producción de materiales se va a privilegiar a los medios públicos, se harán dentro del Gobierno, no se contratarán agencias. Se contratará directamente a creativos, directores y actores.

–Utilización del 100 por ciento de los tiempos oficiales.

–También se anunció la renegociación de tarifas publicitarias con los medios para cerrar la brecha con las tarifas comerciales. Dijo que se habló con los medios ya y que casi todos modificaron sus tarifas a la baja. “Es algo que queremos reconocer y agradecemos a Hacienda que nos ha ayudado”, dijo.

EL PRESUPUESTO

Ramírez Cuevas destacó que el nuevo Gobierno quiere igualar las condiciones entre los medios y no favorecer a ninguno en especifico, como sucedía antes. Informó que este 2019 se gastarán 4 mil 711 millones de pesos, que es el momento autorizado en el Presupuesto.

Señalaron que el año pasado, el Gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 8 mil 988 millones de pesos, cuando se habían autorizado sólo 3 mil 952 millones de pesos. En tanto que en 2017, se autorizó 3 mil 759 millones de pesos y se erogaron 10 mil 593 millones de pesos.

También criticó que durante 2018, el último de Peña Nieto, se concentró el 90 por ciento del gasto en publicidad en 110 medios de comunicación. Aunque en total se contrataron a 3 mil 330 medios.

Informó que hasta el momento hay 6 mil medios registrados ante Hacienda con sus tarifas, y aún faltan otros por registrarse. Se tienen registradas 865 televisoras en todo el país; mil 590 medios impresos y 2 mil 52 radios. Dijo que no existe un registro oficial de medios digitales.

Y presumió que se logró una reducción del al menos el 10 por ciento en las tarifas.

LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

El Vocero de la Presidencia informó los criterios generales que se usarán para la contratación de medios:

Medios electrónicos: se tomará en cuenta su alcance (una estimación de la cantidad de personas expuestas a un programa); su share (participación de la audiencia sobre el total de encendidos); su rating (el porcentaje de personas alcanzadas por un programa).

Medios impresos: se tomará en cuenta su share (participación de lectores sobre el total de respuestas).

Medios digitales: Se tomará en cuenta las estadísticas de audiencias, interacciones y seguidores.

Medios complementarios: Selección de medios de acuerdo a públicos objetivos en campañas específicas.

Jesús Ramírez informó que hasta el 15 de abril se han difundido 62 campañas en radio y televisión para la que se ha utilizado tiempos oficiales, sólo se ha gastado en la producción y no en la difusión.

A partir de la semana pasada comenzó una campaña para la declaración de impuestos ante el SAT que es la primera en la que se ha contratado pauta.