Gobierno federal ocasionarÃ¡ una crisis si no rectifica, dice presidente de Canadevi

PRESUPUESTO

Gobierno federal ocasionará una crisis si no rectifica, dice presidente de Canadevi

Al no contemplarse ningún recurso para el financiamiento de la vivienda para las personas que menos recursos tienen, esto generará una crisis en los estratos más bajos del país

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Si no se modifica el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo mandó al Congreso de la Unión donde no se asignan recursos al programa de subsidios de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, se generará una fuerte crisis en el país, afirmó Jorge Frías.

El presidente de la Canadevi expuso que el quitar el presupuesto al programa de financiamiento a las personas que ganan entre tres mil y ocho mil pesos mensuales, les quitarían la única forma de poder acceder a una vivienda.

"El promedio del subsidio son 60 mil pesos, y esos 60 mil pesos que aparentemente son pocos, son los que le permiten al trabajador acceder a una vivienda y poderlo pagar en un plazo de 20, 25, 30 años; nosotros quisiéramos trabajar sin subsidios, lo que pasa que las condiciones económicas del país no nos lo permiten".

¿Creen (el gobierno federal) que el trabajador no lo ocupa (los subsidios)?

Lo van a ver, se van a dar cuenta de la crisis que van a ocasionar, del 6 por ciento del PIB vamos a bajar al 4.8, de producir 250 mil viviendas vamos a producir el 50 por ciento, algunas empresas en nuestro caso tendrán que salir del mercado, otras nos ajustaremos.

"Lo que es un hecho es que seguiremos, los que tenemos muchos años en esto, que ya hemos pasado varias, seguiremos en ello, pero no habrá vivienda de interés social, lo que no es entendible, es cómo un gobierno habla de repartir, que debemos ser un gobierno social, pues ya no le dé a los que menos tienen", dijo.

Jorge Frías detalló que este subsidio es de vital importancia para aquellos mexicanos que no tienen un salario suficiente para poder acceder a una vivienda, por lo que si se retira este apoyo, se estaría afectando a los más necesitados.

"Es un programa que ya tiene 15 años, es un programa que se le denominó subsidios para la vivienda, yo creo que el nombre está mal empleado, porque no era un subsidio para la vivienda, es un subsidio para los trabajadores que menos tienen, para los trabajadores que ganan menos de 6 mil pesos y que si no se les da un apoyo, no tienen ninguna posibilidad de tener vivienda", afirmó.

"Nosotros seguimos desarrollando y vendiendo la vivienda sin vender más o menos, con subsidio o sin subsidio, la diferencia es que va a haber una reducción gravísima en la construcción de vivienda de interés social", agregó.

El presidente de la Canadevi explicó que cerca del 60 por ciento de la población percibe menos de 7 mil pesos mensuales, el quitarles este subsidio, que en promedio ronda por los 60 mil pesos, les niega la posibilidad de tener una casa.

Además aclaró que al final de cuentas, luego de los impuestos que se les termina cobrando a quienes acceden a una vivienda, la retribución termina siendo mayor para el Estado.

"Nosotros representamos a nivel nacional el 6 por ciento del PIB, si esto se llegara a dar y nos hacíamos una pregunta, en una reunión que tuvimos, ¿Cuánto bajaría si el subsidio se hace? Nuestros cálculos al final de cuentas no estaban tan errados, de aportar el 6 por ciento del PIB, sacamos cifras y bajaría para que se dieran una idea al 4.8 del PIB, hablar de 1 ó 2 por ciento del PIB es una cantidad importantísima de dinero", subrayó.

"Nosotros con ese 6 por ciento, hacemos una inversión de 599 mil millones de pesos al año, más que muchos de los presupuestos que están manejando, esto se vería seriamente afectado, si no llega a ver una corrección y se otorga ese capital semilla a los trabajadores", mencionó.

Los impuestos a la larga que generan este tipo de apoyos son el IVA, ISR, ISTP y el pago de cuotas obrero-patronal, que al final de cuentas retribuyen al país, por lo que más como un apoyo a los mexicanos, el gobierno lo debería de ver como una inversión, es por eso que Jorge Frías llamó a los diputados a buscar replantear el presupuesto.

"Es hacer un llamado a la Cámara de Diputados para que entiendan el problema en el cual nos estamos metiendo con la cancelación de este subsidio, que no es para nosotros, es para los trabajadores", aseguró.