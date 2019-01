Gobierno inserta como virus en la sociedad la necesidad de la seguridad nacional, advierte experto

El doctor en derecho Martín Moncada analiza los riesgos de que la Guardia Nacional de AMLO prolongue el autoritarismo del sistema político mexicano

Sibely Cañedo

El concepto de seguridad nacional se ha apoderado de nuestras vidas como un “virus” desde hace por lo menos 12 años, advierte el investigador Martín Moncada Estrada, autor de la tesis doctoral "Consecuencias de la militarización de la seguridad pública en México".

Luego de dos sexenios de sufrir el crecimiento de crímenes, desapariciones y violaciones a derechos humanos, lo más inquietante es que el nuevo gobierno presenta una propuesta de pacificación, que se sostiene sobre los mismos fundamentos que han puesto en jaque a la sociedad mexicana desde que Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico.

“Es un maquillaje, no hay un cambio sustantivo: son los mismos actores, es el mismo presupuesto, son las mismas acciones con otras siglas, otros colores, es un cambio estético”, concluye el académico.

Martín Moncada es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa y miembro de la Red del Sistema de Justicia Penal, un conglomerado de universidades que estudia temas relacionados a los cambios del marco jurídico.

A propósito de la próxima consulta ciudadana, en la que se someterá a votación la creación de una guardia nacional, el académico señala los riesgos de perpetuar la represión y autoritarismo que han caracterizado al Estado mexicano a lo largo de su historia, aun en la coyuntura de un nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

En contraparte, invita a romper paradigmas y trabajar alrededor de un nuevo concepto de seguridad y de justicia, que ponga en el centro de atención a los ciudadanos y a los seres humanos.

-- ¿Pero qué es y qué implica la seguridad nacional?

"Es una idea que de manera muy furtiva se ha introducido en el sistema político mexicano, se ha filtrado como un “virus” y se ha naturalizado, a tal grado que creemos saber de lo que se trata, ignorando sus consecuencias. Básicamente se refiere a la protección del Estado mismo, las instituciones del Estado. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que las políticas públicas en materia de seguridad realmente están enfocadas a proteger al Estado, el Estado se autoprotege, pero está dejando en segundo plano a los ciudadanos".

Ahí lo que está en desventaja, son los derechos humanos y las garantías individuales, detalla.

Es algo, apunta, que se puede comprobar fácilmente consultando el historial de abusos del Ejército y la Marina desde que se abocaron a un combate frontal al crimen organizado.

Bajo su perspectiva, todo esto se justifica bajo el supuesto de que la vida pública debe girar en torno a la seguridad nacional. Es lo que llama “securitización” del Estado y que poco a poco va ocupando más espacios de la sociedad.

-- Y en este sentido, ¿cómo evalúa la propuesta de AMLO de crear una guardia nacional, con la participación de marinos y militares en labores de seguridad pública?

"Me preocupa mucho que el Presidente de la República esté continuando con el mismo paradigma de seguridad, no lo están cambiando. Lo que hacen es darle continuidad ahora con una policía militarizada: puede ser la guardia nacional, pero el enfoque es el mismo... Vamos checando presupuestos: al Ejército se le da el doble del presupuesto que se asigna a todas las policías juntas. ¿Qué va a hacer una Policía Municipal sin dinero? Por eso se ha centralizado el tema de seguridad en el Ejército; ¡y cuidado! Porque eso nos lleva a una Estado militar, no quiero ser alarmista, pero eso está muy relacionado con los estados totalitarios".

-- Pero entonces, ¿el crecimiento del narcotráfico no justifica instrumentar este enfoque?

"Vuelta a lo mismo, estamos muy acostumbrados, eso es parte de nuestra tradición autoritaria.Y el gobierno, sabedor de ese concepto, nos lo vende ahora: 'Mira, esos son los malos, yo soy el bueno, y yo hago justicia. Y lo que tenemos que hacer es salirnos de ese círculo ya. El delincuente no nace: se hace. El “Chapo” no nació siendo “Chapo” (Joaquín Guzmán Loera); si fuera así, cuando nacen los niños en los hospitales dijeran: mira, aquí nació un 'narquito', aquí nació un matón, aquí un ratero... Pero no es así, la sociedad hace a la delincuencia con sus contradicciones. Por eso la seguridad debe venir de abajo: de la ciudadanía".

"Claro que es una labor del Estado combatir a la delincuencia, pero el narcotráfico es más una simulación y un pretexto para introducir este concepto de seguridad. Además se había dicho que era provisional, para combatir la emergencia, y ya llevamos doce años".

-- ¿Los ciudadanos, qué pueden hacer?

"Cambio de cultura: la educación sirve, el empleo sirve, porque si tú no tienes qué comer, no vas a estar pensando en cómo ayudar a los demás, pero lo que debemos hacer definitivamente es entender que la seguridad es un asunto de todos, no sólo del gobierno, porque en nuestra cultura el gobierno es como el padre, y es el que tiene que poner orden, y en el concepto de seguridad ciudadana, todos tenemos que participar. Es más, cualquier estrategia que no tome en cuenta a los ciudadanos, que no se hecha con los ciudadanos, está destinada a fracasar y así se ha visto en muchos casos en el mundo. Lo que se tiene que hacer es fomentar la participación de la sociedad civil organizada, de las asociaciones de padres de familia y otro tipo de organización comunitaria".

-- ¿Qué opina de los consejos de seguridad pública ciudadanos que operan actualmente en algunos municipios y estados?

"Yo te pregunto: ¿les dan presupuesto? Ya desde ahí te das cuenta de la importancia que pueden tener, pero además surgen muy supeditados a los gobiernos y a los mismos conceptos de seguridad pública. Tendrían que ser entidades completamente autónomas y conformadas por ciudadanos para ciudadanos, porque si no nos cuidamos nosotros, nadie más lo hará".

-- ¿Qué representa Sinaloa como un botón de muestra para una militarización del país?

"Precisamente por eso, Sinaloa está ante una gran oportunidad de sentar las bases de un verdadero Estado de Derecho, donde el narcotráfico deje de ser una figura preponderante en la economía y en la sociedad; lo estamos viendo con el juicio del “Chapo” donde se están cayendo los mitos del narco, se están evidenciando muchas cosas que antes no salían a la luz, pero lo importante es cambiar de paradigma hacia una seguridad ciudadana, que incluya los conceptos de bienestar, de seguridad económica, seguridad jurídica, seguridad ambiental y todas esas cosas que en verdad necesitamos, son las tendencias adonde apuntan los lineamientos de vanguardia de Naciones Unidas, pero aquí muchos quieren seguir con los viejos esquemas".

PERFIL

Martín Moncada Estrada

Doctor en Derecho

Profesor investigador de la Facultad de Derecho de la UAS

Miembro de la Red del Sistema de Justicia Penal

Autor de la tesis: “Consecuencias de la militarización de la seguridad pública en México” (2018)

¿QUÉ PROPONE EL PLAN NACIONAL DE PAZ Y SEGURIDAD DE AMLO?

Se propondrá la modificación de los términos de la fracción XV del artículo 76 constitucional a fin de conformar la Guardia Nacional como instrumento primordial del Ejecutivo Federal en:

- La prevención del delito

- La preservación de la seguridad pública

- El combate a la delincuencia de todo el País

¿CÓMO SE CONFORMARÁ LA GUARDIA NACIONAL?

Los efectivos provendrán de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal; se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos.

Consulta la propuesta completa:

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Nacional-de-Paz-y-Seguridad_.pdf