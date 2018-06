Golovkin y Canelo llegan a un acuerdo - Noroeste

MÉXICO._ Finalmente el kazajo Gennady Golovkin aceptó la pelea de revancha con el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

“Feliz de informar que sí tenemos pelea el 15 de septiembre”, dice el tuit del propietario de Golden Boy Promotions, Óscar De La Hoya, quien horas antes mencionó que la pelea estaba muerta.

