Goran Ivanisevic, actual entrenador de Novak Djokovic, da positivo por coronavirus

Ivanisevic es el último caso conocido de entrenador o participante en el Adria Tour que ha dado positivo de coronavirus

Sinembargo.MX

NUEVA YORK._ El croata Goran Ivanisevic, actual entrenador del serbio Novak Djokovic, ha reconocido en sus redes sociales que ha dado positivo por coronavirus.

“Desgraciadamente, y después de dos pruebas negativas en los últimos diez días, he dado positivo por el Covid-19. Me siento bien y no tengo síntoma alguno”, dijo el ex campeón de Wimbledon.

“Me gustaría informar a todos los que han estado en contacto conmigo que he dado positivo y pedirles que tengan un cuidado extra con ellos y con sus familias. Continuaré confinado, como sigo haciéndolo. Deseo a todos los que han sido infectados una rápida recuperación”, añade el ex jugador de Split.

Recuerdan este vídeo de Goran Ivanisevic (entrenador de Djokovic)? Decía a la grada "No me abucheéis, yo no he dado positivo". Pues tras dos tests negativos, acaba de dar positivo en COVID-19. Más madera tras lo ocurrido en el Adria Tour. pic.twitter.com/MFSO08AIig — José Morón (@jmgmoron) June 26, 2020

Ivanisevic es el último caso conocido de entrenador o participante en el Adria Tour que ha dado positivo de coronavirus. El propio Djokovic, organizador del evento, también dio positivo. La gira balcánica ha sido suspendida ya hace unos días.

