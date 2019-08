Gran noticia para Sinaloa, suspensiÃ³n de aranceles en la exportaciÃ³n del tomate: Gobernador

Gran noticia para Sinaloa, suspensión de aranceles en la exportación del tomate: Gobernador

Quirino Ordaz Coppel explicó que aún queda un tema medular por tratar, que es el de la reconversión agrícola

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Es una gran noticia para Sinaloa la suspensión de los aranceles al tomate mexicano por parte del Gobierno de Estados Unidos, señaló Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado.

Ayer, organizaciones agrícolas informaron que derivado de las negociaciones con el Gobierno estadounidense, se logró suspender los aranceles al tomate. Ante ello, el Mandatario estatal resaltó la comunicación entre los gobiernos así como la intervención de las organizaciones agrícolas,

"Por parte de los productores hubo mucha comunicación, es una gran noticia para Sinaloa, nos sentimos muy contentos del resultado que tuvimos después del acuerdo con Estados Unidos para suspender los aranceles, porque realmente fue un trabajo de equipo, siempre hubo mucha comunicación con los productores, los productores sinaloenses fueron determinantes en esta negociación y el apoyo de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Agricultura", compartió.

"Así es que sin duda para Sinaloa da una gran confianza, fortaleza, tranquilidad y, sobre todo, pues nos tenía muy pendientes del costo social que esto hubiera tenido, pero esto ya es el hubiera", agregó.

--¿No hay un riesgo de que se vuelva a implementar?

"No, ya hay una firma, ya hay un acuerdo, al contrario, tenemos que en todo este lapso, los plazos que hay, tenemos que seguir mejorando algunas negociaciones, como es el caso de la inspección de los autobuses, de los tráilers, porque eso sí me parece que es imposible, que es muy difícil de que se atienda por parte de ellos, no tienen la capacidad y también la repercusión que habría".

Ordaz Coppel resaltó esta noticia, sin embargo reconoció que aún hay un tema de suma importancia para los productores mexicanos, que es el de la reconversión agrícola, mismo que aún no se da.

"Tienes toda la razón (responde a reportero), eso yo lo platiqué con el Secretario de Agricultura, fruto de la parte más difícil de la negociación, de que era prioritario, imprescindible, el tema de la reconversión de cultivos, creo que nos tenemos que no sentar y cruzar de brazos, y decir ya lo logramos, porque sí tenemos que tomar lecciones de esto, una la diversificación, dos, sí irnos moviendo a otros cultivos, pero verlos con el Gobierno Federal para ver cuáles van a ser los subsidios, incentivos, estímulos para que realmente le entren y no queden en el discurso nada más".

--Los productores dicen que tiene que ser ya.

"Totalmente de acuerdo... eso tiene que ser ya, porque además viene el presupuesto, tenemos que aprovechar estos dos meses para hacer un replanteamiento de productores y autoridades para buscar llegar a una reconversión de cultivo".