Grandes Ligas anuncia el calendario para la temporada 2021

La temporada arrancará el jueves 1 de abril

Noroeste / Redacción

NUEVA YORK._ Grandes Ligas dio a conocer este jueves su calendario para la temporada regular del 2021, la cual dará inicio con todos los 30 clubes de Grandes Ligas en acción el jueves 1 de abril.

El 2021 marcará la cuarta temporada consecutiva en la cual todos los 30 equipos están programados para jugar en el Día Inaugural tradicional. El Día Inaugural del 2021 tendrá 10 duelos divisionales entre los 15 juegos además de tres juego de Interligas, incluyendo Rays vs. Marlins, Mellizos vs. Cerveceros y Gigantes vs. Marineros.

• Calendario del 2021

Los Juegos de Interligas a lo largo de la campaña tendrá enfrentamientos del Este de la Liga Americana contra Este de la Liga Nacional, Central de la Liga Americana contra Central de la Liga Nacional y Oeste de la Liga Americana ante Oeste de la Liga Nacional.

Los Mets recibirán a los Yanquis en Citi Field del 10 al 12 de septiembre, en lo que será la primer vez que las franquicias de Nueva York se enfrenten el 11 de septiembre mientras MLB conmemora el 20mo aniversario del 9/11.

Información sobre el calendario para la temporada 2021 de #LasMayores. https://t.co/aJ4xlvmIfN — LasMayores (@LasMayores) July 9, 2020

Otros duelos atractivos de la temporada 2021 incluyen los siguientes:

• Los Dodgers arrancarán su calendario en casa enfrentando a los Nacionales del 9 al 11 de abril.

• Los Bravos recibirán a los Cardenales para una serie de cuatro partidos en el fin de semana del Día del Padre del 17 al 20 de junio.

• El 91ro Juego de Estrellas será el martes 13 de julio en el Truist Park en Atlanta, el primer Clásico de Mitad de Temporada en Atlanta desde el 2000 en Turner Field.

(Con información de MLB)