Concierto con causa

Grupo Element cantará música de Queen a beneficio de Fundación Mapa

El grupo rendirá tributo a la famosa banda de rock el viernes 5 de abril

Luis Ángel Gómez

MAZATLÁN.- Una velada llena de rock se vivirá para apoyar la labor que Fundación MAPA realiza en Mazatlán, con música de Queen que el grupo de rock Element tocará en el Centro de Convenciones, a partir de las 20:00 horas del viernes 5 de abril.

Éxitos de la célebre banda inglesa, como We will rock you, Bohemian rhapsody, We are the champions, I wantr to break free y otras clásicas volverán a sonar en este tributo con causa.

El boleto general tiene un valor de 200 pesos, mientras la localidad VIP es de 450 pesos, para contribuir a la lucha contra la depresión que Fundación MAPA realiza a través de sus diversos programas en Mazatlán.

Karen Jonsson Gavica, presidenta de Fundación MAPA Mazatlán.