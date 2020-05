Grupo Pueblo Bonito pierde tres aÃ±os de utilidades por pandemia: Ernesto Coppel Kelly

Grupo Pueblo Bonito pierde tres años de utilidades por pandemia: Ernesto Coppel Kelly

¿Y me ven que estoy llorando? No, cuando aceptas el golpe, deja de doler, asegura el hotelero

Alma Soto

Estar cerrado por la emergencia sanitaria del Covid-19 le costará a Grupo Pueblo Bonito el equivalente a tres años de utilidades netas, aseguró el accionista mayoritario del mismo, Ernesto Coppel Kelly.

“Lo que está pasando ahorita es como un gran sándwich de estiércol, al que todos le tienen que dar una mordida, nadie se va a ir limpio, si te digo cuánto estoy dejando de ganar te vas para atrás, ¿y me ves preocupado a mí? ¿Estoy llorando, acaso? ¿Por qué? Porque ya lo entendí, ya acepté la pérdida, y cuando aceptas el golpe, deja de doler”, declaró.

El hotelero dijo se debe volver a trabajar, a reactivar el turismo, se debe estar preparado para cuando se les permita, que ya será muy pronto.

Indicó que en Los Cabos, desde donde estaba conectado en una conferencia con socios de Coparmex, están preparados para recibir huéspedes el 15 de junio, imposible hacerlo antes, el turismo no se va a reactivar de un día para otro, sino gradualmente.

Si los hoteleros y restauranteros aseguran que no les sale teniendo ocupación de 40 por ciento, dijo, pues será necesario bajar personal y gastos, comprar solo lo esencial y, si es posible, renegociar las deudas para tener flujo de efectivo hasta que de nuevo se consolide.

Y para que les vaya bien a todos, debe haber una coordinación total: turisteros, gobiernos estatal y municipal, aeropuerto y todos los lugares donde va a haber gente para que no hagan las cosas bien unos y otros las hagan mal, pues lo que se quiere es que el contagio de coronavirus sea el menor posible, por lo que el protocolo debe ser formal, expresó.

Aseguró que en Grupo Pueblo Bonito están trabajando para, al menos, tener el 60 por ciento de ocupación del 15 de junio al 31 de diciembre, si logran más, entonces podrían revertir un poco la pérdida de utilidades.

En cuanto a los apoyos del Gobierno federal, Coppel Kelly dijo que hay poco que esperar.

“Al Peje (Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República) no hay quien le diga la verdad, le tienen miedo, sus gentes no se van a animar nunca, entonces, él manda, es el único que manda, y como no tiene ni idea de lo que es el turismo y las empresas, no nos va a ayudar, ni nos ha ayudado ni nos ayudará, al contrario, está azuzando a la raza contra nosotros, eso es lo que me molesta”, declaró.

Los empresarios, dijo, están solos, abandonados, vilipendiados, bocabajeados, humillados por un Presidente grosero con quienes no lo merecen.

“Es una falta de respeto total, pero nadie se anima a decírselo, entonces tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, como siempre, el gobierno lo único que ha hecho es dejarnos trabajar y eso pedimos”, manifestó, “y que él se encargue de lo suyo, y no lo está haciendo tampoco, con esa política absurda del manejo de la inseguridad ¿cuándo vamos a salir del pozo? Cada vez están más fuertes los grupos y hay más vacíos de poder”.