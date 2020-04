Guasavenses acatan restricción de acceso a playas: DSPyTM

Tienen vigilancia permanente en los puntos de acceso de Bellavista y Las Glorias y la gente ha cooperado con la medida de no ingresar a los balnearios, asegura Miguel Ángel Martínez Catana

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Hasta el momento, los guasavenses han acatado las medidas que impiden el acceso a las playas del municipio y han cooperado con las autoridades, manifestó Miguel Ángel Martínez Catana.

El director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal manifestó que mantienen vigilancia permanente en los puntos de acceso de Bellavista y Las Glorias, y son pocas las personas que en estos días han acudido y se ha tratado de gente que reside en esos lugares.

“Con relación a la playa Bellavista, ha habido presencia de personal de la Policía Municipal de manera constante y yo como director general responsable de la seguridad que debe prevalecer y de que se constate que en la playa no haya gente circulando, me he cerciorado que no ha habido gente circulando”, expresó.

El jefe policiaco consideró que la gente ha hecho conciencia y ha cooperado, pero de cualquier manera mantienen una patrulla en la entrada para evitar el acceso de gente hacia ese lugar.

“En lo que respecta a Las Glorias, igual ha habido presencia permanente y así vamos a estar el tiempo que sea necesario para darle cumplimiento a las disposiciones que tenemos de que la gente no se acerque y no vaya a las playas”, aseveró.

También hay vigilancia permanente en la entrada de La Ensenadita, con el fin de restringir la entrada de personas a este centro recreativo y por el momento la medida ha sido respetada por la ciudadanía

Durante el fin de semana, elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal se trasladaron a los parajes e islas de la bahía de Navachiste para cerciorarse de que no haya gente acampando en esos lugares.

El recorrido se realizó en puntos tradicionales de turismo regional como El Aparecido, El Jito, El Carrizo Colorado, El Tambor, La Playa de los Poetas, El Metate y La Pata de Toto, que tradicionalmente en estas fechas se llena de personas que hacen sus campamentos.