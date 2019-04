Guillermo del Toro comparte en Nueva York el secreto de su éxito

NUEVA YORK._ Con aplausos y público de pie, el Tribeca Film Festival recibió al realizador Guillermo del Toro, quien charló sobre el amor, el horror y lo sobrenatural con el actor y presentador Alec Baldwin.

Durante 60 minutos, los asistentes disfrutaron de la conversación en el Teatro Stella Artois como parte de las actividades de la edición 18 del encuentro que se celebra en Nueva York, en el que se presentarán las películas mexicanas "Esto no es Berlín", de Hari Sama, y "Huachicolero", de Édgar Nito.

Considerado uno de los artistas más originales y visionarios de hoy en día, Del Toro conversó sobre su prolífica carrera y cómo transformó el horror y lo sobrenatural en hermosas películas.

“All of my movies are about loving someone no matter what,” says Guillermo del Toro (@RealGDT). For his romance THE SHAPE OF WATER, del Toro repeatedly watched Albert and David Maysles’ and Charlotte Zwerin’s SALESMAN to better understand the specific cadences of English speech. pic.twitter.com/8szj9ejEFH