Guillermo Uruchurtu, agradecido por la oportunidad del Tec de Monterrey

El basquetbolista local recibe una beca del 90% por parte de la institución

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Guillermo Uruchurtu Terrazas, uno de los más talentosos basquetbolistas locales, ha recibido una beca deportiva y académica.

El joven de apenas 17 años de edad recibió una beca del 90 por ciento por parte del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey.

“En cuanto me enteré de la noticia me sentí muy orgulloso y muy agradecido por la oportunidad que me dieron, al igual que agradecido con todos los que me apoyaron en el camino para conseguir esta beca”, externó Uruchurtu Terrazas.

El multiseleccionado estatal y nacional tuvo varias ofertas académicas antes de decidirse por la del Tec de Monterrey.

“El Tec de Monterrey me ofreció el 90 por ciento, también antes decidirme por ella tuve ofertas de las Universidad de Madero en Puebla y Anáhuac México”.

El jugador de Delfines de Mazatlán en el Circuito de Baloncesto del Pacífico recién recibió la noticia de la beca otorgada.

“Apenas ayer (viernes) hablé con el coach de allá de Monterrey y fue el que me dijo que ya estaba todo listo de la carta y me la mandó, entonces la leí y la beca consiste en un 90 por ciento, la residencia y una comida al día”.

El egresado de Monteverde Academia en Florida siempre persiguió ese sueño.

“Fue lo que estuve buscando siempre, especialmente este año el conseguir una buena beca en una universidad, es por eso que siempre estuve luchando, jugando y entrenando fuerte para alcanzar esta oportunidad”.