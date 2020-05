Gustavo entrÃ³ a hospital de Escuinapa por dolor abdominal, lo operan, muere y dicen que de Covid, pero fue peritonitis

Gustavo entró a hospital de Escuinapa por dolor abdominal, lo operan, muere y dicen que de Covid, pero fue peritonitis

El dictamen erróneo de la defunción desata de nuevo la discriminación en el municipio sureño, al grado que director del Hospital General sale a ofrecer disculpas a la familia

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Gustavo Estrada ingresó al Hospital General de Escuinapa con dolor abdominal y fiebre y, horas después, murió.

El dictamen médico relata que la causa de su defunción fue Covid, lo que desató de nueva cuenta el horror de la discriminación en este municipio.

Sin embargo, el dictamen era erróneo, tan es así, que el propio director del centro hospitalario, Wilfrido Delgado Pardo, acudió con la familia a disculparse.

En realidad, fue una peritonitis lo que le provocó la muerte, de acuerdo con el funcionario de la Secretaría de Salud estatal.

La emisión equívoca de la causa del deceso hizo que la familia de Gustavo no le pudiera dar un funeral tradicional, pues al emitirse como Covid, las disposiciones sanitarias cambian las formas del sepelio para evitar posibles contagios.

Y por ello, se le sepultó este viernes antes de las 10:00 horas.

Laura Elena Rivera Garibaldi, esposa de Gustavo, dijo que éste tenía casi una semana con dolor abdominal, pero al presentar fiebre, decidieron acudir al Hospital General el jueves por la noche.

“Mi esposo iba con dolor abdominal, la doctora González lo operó, luego nos salió con que tenía Covid-19, no dejaron que lo viéramos, me lo sellaron en la caja, ni lo pudieron cambiar, así lo envolvieron en cobijas, no pudimos despedirlo como Dios manda”, refiere.

Incluso, dice que al llevar el cuerpo a casa para velarlo, el personal de la funeraria fumigó el domicilio, lo que causó asombro en los vecinos, dando paso a las especulaciones.

La viuda explica que durante la operación, la doctora salió en dos ocasiones, una para enseñarles un bote con desechos presuntamente con "pus", infección generalizada, y cinco minutos después para decirles que había fallecido por Covid-19.

“Ninguna familia merece pasar por este dolor, por este tipo de cosas, por eso hacemos esta denuncia pública, nadie puede aprovecharse del dolor para hacer este tipo de señalamiento. El director (Wilfrido Delgado Pardo) vino a pedirnos disculpas por parte del hospital, pero que no podía obligar a la doctora a hacerlo”, dijo.

“La gente nos ve como ‘bichos’ porque ya está el rumor, la funeraria vino a fumigar, es un daño que se nos ha hecho, daño irremediable, además que siento que fue una mala práctica médica, el que mi esposo haya muerto”, señaló.

FUE DIAGNÓSTICO ERRÓNEO: DELGADO

El director del Hospital General, Wilfrido Delgado Pardo, manifestó que la doctora a cargo de Gustavo emitió un dictamen erróneo.

“La doctora dio un diagnóstico que no era, se trataba de peritonitis, no de Covid-19, el señor estaba infectado, se le sacaron 2 mil 500 milímetros de pus, se complicó, la doctora se equivocó y he pedido disculpas a la familia, como Hospital General, le doy la razón a la familia”, dijo.

La familia puede actuar como considere en el caso de la doctora Martha González, manifestó, pues el paciente no murió de lo que señaló de manera rápida y equivocada, ya que el paciente ni siquiera tenía sospecha de Covid-19, la fiebre era causa de la infección, de una semana tratada con analgésicos.

“Llegó complicado por peritonitis, fue una sepsis abdominal, nosotros vamos a tomar medidas y hacer los reportes como institución acerca de la doctora González, pero la familia puede hacer lo que considera necesario”, dijo.

Aunque inicialmente se emitió un acta de defunción por Covid-19, personal del Hospital General y de la Jurisdicción Sanitaria 6 sesionaron y determinaron que la causa de muerte fue peritonitis.