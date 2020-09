Hacen mujeres plantón frente al Palacio Municipal, exigen justicia y freno a los feminicidios en Sinaloa

A la voz de las feministas se unió la del colectivo Sabuesos Guerreras, que elevó la exigencia del regreso de sus familiares desaparecidos

José Abraham Sanz

La manifestación que se convocó para exigir el despido de la Procuradora del menor del Sistema DIF Culiacán, Liliana Pimentel Villalobos, no se canceló con el anuncio de su renuncia que hizo la propia funcionaria en redes la funcionaria, sino que se transformó.

Unas 60 personas, en su gran mayoría mujeres, comenzó a exigir justicia para las víctimas de los feminicidios y una respuesta formal de la autoridad para frenar la violencia contra las mujeres.

Poco después de las 17:00 horas, comenzaron a llegar algunas integrantes de colectivos feministas y utilizaron una cinta, de las que se usan para cercar la escena de un crimen, para trazar un espacio frente al Palacio Municipal.

En la entrada, una veintena de agentes de la Policía Municipal, también en su mayoría mujeres, se replegaron para custodiar la entrada del inmueble.

Las jóvenes comenzaron a lanzar consignas y mostraron cartulinas con mensajes manuscritos en los que exigían justicia y además hacían mofa de los dichos de Pimentel Villalobos, la procuradora que tildó de “ingobernables” a las jóvenes de 16 y 14 años que fueron asesinadas y sus restos fueron carbonizados la semana pasada.

"Soy ingobernable y eso no justifica ni les da derecho a matarme", dice una pancarta que elevaba una joven que aparentaba una edad cercana a la de las víctimas. "Sí, yo soy ingobernable", decía otra.

"El DIF no me cuida, me cuidan mis amigas", se podía leer en otra.

El grupo se arremolinó frente a la entrada y comenzó a exigir al Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Federico Estrada Ferreiro, qué diera la cara.

"Ni una más, ni una más, ni una asesinada más", exigieron en canto.

¿Cuántas muertas son muchas?", cuestionaron después.

Cerca de la media hora después de haber iniciado con la manifestación, una de las asistentes e integrante de las Sabuesos Guerreras, comenzó a sentirse mal, cubierta en llanto y de exigir a gritos justicia para su hijo desaparecido.

La manifestación se mantuvo programada a pesar de que media hora antes de las cinco de la tarde, hora que señalaba la convocatoria de la oficina de atención a medios del Ayuntamiento de Culiacán difundió un video en el que la propai Pimentel Villalobos informó sobre su renuncia y mostró el documento firmado y con el sello de recibido. También en él pidió una disculpa pública a las víctimas y sus familiares y admitió haber hecho comentarios desafortunados.

“... porque no basta la destitución o el despido de la funcionaria de la procuraduría, esta procuradora que victimizó y justificó la violencia contra unas niñas de 14 y 16 años”, arengó Mariel Dayana Vega Yee.

“Si yo también soy ingobernable ¿merezco que me desparezcan y me maten? Si mis compañeras son también ingobernables es justificable que las desaparezcan o las asesinen?”.

“¡Queremos justicia!”, respondieron.

Poco antes de las seis de la tarde, una comitiva con diez representantes de las manifestantes ingresó a sostener una reunión con el Presidente Municipal, quien los recibió en el salón de Cabildo.