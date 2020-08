Hasta octubre prevé Salud un descenso franco de contagios de Covid-19 en Sinaloa

Humberto Valle Guerrero, epidemiólogo del Gobierno del Estado, indicó que de momento la entidad se encuentra en el pico de contagios, y poco a poco se verá un descenso en el número de positivos, pero será hasta dentro dos meses cuando se vea un descenso real

Antonio Olazábal

Será hasta el mes de octubre, quizá a mediados de septiembre, cuando se comience a ver un descenso franco en el número de contagios de Covid-19 en Sinaloa, afirmó Humberto Valle Guerrero, epidemiólogo del Gobierno del Estado.

El médico explicó que hoy en la entidad está en el pico de contagios, pero dentro de todo permanece estable, con una poca diferencia de nuevos casos de un día a otro, pero será hasta el décimo mes del año cuando se vea una reducción real de contagios de Covid-19.

"Ahorita los contagios van a ir bajando muy poco, quizá en octubre veamos un descenso franco, ahorita estamos a mediados de agosto, ahorita ya está estable; 100, 120, pero no como al principio que había 200 diarios o más, se están muriendo menos personas ya", señaló.

"Yo creo que a mediados de septiembre, después de septiembre, a principios de octubre, vamos a ver que vamos a decir 'está bajando'; pero si la gente empieza a salir sin protegerse, exponiéndose a contagiarse, no usa el cubrebocas, no se lava las manos, eso favorece que se contagien unos a otros".

El funcionario del Gobierno del Estado manifestó que el virus está muy presente en Sinaloa, pero poco a poco la situación va a ir disminuyendo, o al menos seguirá estable.

"El virus sigue circulando ahorita, es muy alta la circulación todavía, pero está bajando, eso ha hecho que haya menos casos acumulados, hay casos nuevos todavía, que se van acumulando poco a poco", mencionó.

"Va a ir bajando paulatinamente, ahorita estamos en la punta de la epidemia, y la epidemia está estable desde hace aproximadamente dos semanas, o sea, estable quiere decir que sí hay casos nuevos, pero no están creciendo de manera exorbitante, lo cual dice que la enfermedad está a punto de descender en su incidencia", añadió.

Valle Guerrero invitó a la ciudadanía a seguirse protegiendo, a tomar medidas de precaución, ya que no hay proyección que valga si la gente no toma consciencia sobre la enfermedad.

"Esto no quiere decir que esté bajando ya de manera continua, ¿de qué depende que baje? Que la gente haga caso y si salen a la calle, si hay un desconfinamiento, que sea ordenada, protegida, que usen el gel alcoholado, que se laven las manos, que usen el cubrebocas bien, como debe de ser, que no se vayan a dar 'pachanga' que no se vayan a Altata, a El Tambor, que los fines de semana estén protegidos", solicitó.