Hay al menos 8,814 empresas fantasma en el País: Pérez de Acha

Frente a cientos de notarios, el especialista en temas fiscales expone los riesgos ante la nueva reforma penal fiscal, que equipara esta práctica a la delincuencia organizada

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Ni son “empresas” ni son “fantasmas”, pero del 1 de enero de 2014 a la fecha, suman al menos 8 mil 814 en todo el país con una facturación de más de 400 mil millones de pesos, expuso el abogado sinaloense Luis Manuel Pérez de Acha durante la CXXI Jornada Nacional del Notariado Mexicano.

Para el experto en derecho constitucional y fiscal, es un cálculo muy conservador tomando en cuenta que la capacidad de fiscalización del SAT (Servicio de Administración Tributaria) es de apenas el 3 por ciento. Así, deduce: podrían ser cientos de miles de este tipo de entidades, dedicadas a emitir facturas de operaciones o servicios inexistentes, que sirven básicamente para tres cosas: evasión fiscal, lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

Frente al gremio de los notarios públicos, Pérez de Acha expuso que las medidas que busca implementar el gobierno federal para combatir este “boquete” en las finanzas públicas, podría tener serias repercusiones para su profesión. Sobre todo porque la reforma penal fiscal, recién aprobada por el Congreso de la Unión, equipara el delito de evasión fiscal a la delincuencia organizada a partir del próximo año.

“No es un fenómeno nuevo, pero sí está de moda: en los últimos doce quince años se han utilizado para el desvío de recursos; la Estafa Maestra es sólo el caso más emblemático, pero no el más grande”, expuso en relación con la investigación periodística que destapó una megaoperación a base de “empresas fantasma”, con la que el gobierno mexicano desvió más de 400 millones de dólares.

El ex integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción explicó que no se trata de empresas en el sentido formal del término, puesto que no fueron creadas para ofrecer productos o servicios. Tampoco generan empleos. Sin embargo, tampoco son “fantasma”, ya que están legalmente constituidas ante notario público. Es decir, existen. Y actúan como cárteles de la corrupción.

Es aquí donde Luis Manuel Pérez de Acha se preguntó: “¿en qué medida los notarios son víctimas de esta situación?”.

“Pienso que una defensa en bloque de los notarios no sería lo más adecuado, por lo que falta pues del gremio notarial una postura para discernir porque siempre hay ovejas negras”, indicó.

En relación con este tema, alertó además de la práctica del robo de identidad con fines dirigidos al lavado de dinero a través de creación de cuentas bancarias. Un tema que es el punto toral de las discusiones en dependencias como el Instituto Nacional Electoral, Unidad de Inteligencia Financiera, Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Fiscalía General de la República.

En consecuencia, llamó a reforzar la seguridad en las identificaciones oficiales.

Y por otro lado, exhortó a los notarios a revisar cuidadosamente las listas donde el SAT exhibe a las empresas factureras que amparan operaciones inexistentes, según el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Pérez de Acha se refirió a la creación de “empresas fantasma” como un fenómeno pernicioso, no sólo para la hacienda pública, sino también para la economía y la competitividad y productividad de las empresas. Por último, llamó a los notarios a trabajar bajo enfoques basados en riesgos y evitar ser víctimas de las medidas cada vez más restrictivas de la Secretaría de Hacienda.