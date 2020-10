'Hay que entender la lista de ordenamiento', dice SEPyC a maestros que cuestionan asignación de plazas

El pasado 21 de octubre, un grupo de docentes se manifestó en la Secretaría de Educación estatal acusando opacidad en el proceso de asignación de bases

Belem Angulo

28/10/2020 | 09:53 AM

Existe transparencia en el proceso de asignación de plazas a docentes sinaloenses, garantizó el secretario de Educación Pública y Cultura del Estado, Juan Alfonso Mejía López, luego de ser cuestionado sobre las acusaciones del magisterio que señalan irregularidades en el mismo.

"Es un tema de entender la lista de ordenamiento", manifestó.

"Toda la información la encuentran en el portal de sepyc.gob.mx, ahí publicamos semana a semana la lista de ordenamiento, como se le conoce, y donde viene por nivel y en dado caso de secundaria por materia".

El 21 de octubre, maestros de educación primaria, pertenecientes a los municipios de Los Mochis, Guasave, Cosalá y Culiacán se manifestaron en las instalaciones de la SEPyC acusando a la dependencia de 'esconder plazas'.

“Venimos a exigir transparencia en el proceso de admisión, que no escondan las plazas, hace un mes vine yo a verificar en qué número de prelación iba, me dijeron que en el 200, acabo de llegar y preguntar y me dicen que vamos en el 200, entonces dónde están, en la plataforma aparecen plazas, desaparecen”, dijo la maestra Carolina Astorga.

Mejía López explicó que la disponibilidad de bases corresponde a las jubilaciones que se realicen, además de los niveles educativos en los que los docentes se encuentran laborando.

"Es importante ubicar que todo depende de la disponibilidad que existe de aquellos maestros que se jubilan, si los demás maestros no se jubilan no hay plazas, y el número de plazas que se pueden tener a disposición depende también del nivel educativo", comentó.

"Por ejemplo, primaria es un nivel más grande y no es igual que educación especial".

De acuerdo al titular de educación estatal, durante 2018 fueron entregadas cerca de 773 plazas, el año pasado se entregaron poco más de 800, y en el presente 2020 van poco más de 300 plazas asignadas.