Hay restas que suman, dice CuÃ©n Ojeda en caso â€˜Chenelâ€™

Hay restas que suman, dice Cuén Ojeda en caso ‘Chenel’

Se dice respetuoso de las decisiones de José Manuel Valenzuela López, quien se deslindó del PAS en el Congreso para aliarse al PRD

Sergio Lozano

GUAMÚCHIL._ “Hay restas que suman”, dijo Héctor Melesio Cuén Ojeda, al referirse al Diputado local, José Manuel Valenzuela López, quien se deslindó del PAS para aliarse a la bancada del PRD, en el congreso local.

El presidente del Partido Sinaloense expresó que seguramente el ahora Diputado local, encontró algo en otro lado que lo cautivó para dejar un grupo parlamentario y aliarse a otro.

“Bueno él platicó conmigo hoy por la mañana y tomó la decisión de irse a otro grupo parlamentario”, expresó, “algo lo cautivó a ‘Chenel’, para dejar un grupo parlamentario que luchó con él y se fue para otro grupo, hay toda la libertad.

“Hay restas que suman y nosotros somos gente que trabaja, todo los días vamos a seguir trabajando y se está fortaleciendo cada día más el Partido Sinaloense”.

Cuén Ojeda aclaró que el PAS tendrá voto en el pleno del Congreso, más no en la Junta de Coordinación Política.

“De todas maneras la Junta de Coordinación Política el voto es ponderado y un solo partido tiene la mayoría absoluta, de tal manera que ahí el voto es muy relativo”, refirió, “sin embargo hay que reconocer que nos quedamos sin grupo parlamentario, pero si con voto en el pleno del Congreso y en tribuna”.

El PAS es un partido que lucha fuerte y va para adelante, y mencionó una frase que dice, que es de hombres haber nacido agradecido y el PAS sigue agradeciendo todo lo que se ha dado hasta este momento, dijo.

“Lo cierto es que si ‘Chenel’ se fue es porque algo lo cautivó en otro lado, nosotros dimos todo por él y esto queda a valoración de la gente, lo cierto que en su momento el PAS le dio dos candidaturas y en esta ocasión le dimos la candidatura de hombre en Angostura para la Alcaldía, y nos la jugamos con todo e incluso dándole a él la candidatura a la Diputación local”, manifestó.

El dirigente del PAS en Sinaloa negó que en estos momentos exista un partido agraviado, ya que no hay tiempo para eso.

Héctor Melesio expresó que al ver la inestabilidad de “Chenel”, no se imaginó que fuera a deslindarse del PAS así de esa manera, ya que Valenzuela López tiene subidas y bajadas en su vida.

“Hoy tomó una decisión y está en toda la libertad y nosotros siempre respetamos la decisión de la gente y el PAS siempre luchó para que llegara a donde está, juntos siempre y se respeta su postura”, indicó.

Cuén Ojeda recordó cómo en su momento dejó a Jesús Aguilar Padilla para irse con Malova y después se regresó al PRI, luego se unió al PAS y hoy se va al PRD.

“Yo no me encabroné, me sorprendí en principio por la mañana, y una vez que lo comentó, dije adelante, siempre hemos estado contigo, hoy te vas que te vaya bien”, expresó.