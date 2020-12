Hay signos de mejoría en la economía sinaloense; se mantuvieron exportaciones e inversiones: Javier Lizárraga

El titular de la Secretaría de Economía indicó que hay datos alentadores en el dinamismo financiero de la entidad, es por eso que está confiado en que el Estado cierre con buenos números el año

Antonio Olazábal

Hay signos de que la economía en Sinaloa mejora, prueba de ello es que en la entidad se mantuvieron las exportaciones al extranjero y no cayó la inversión, compartió Javier Lizárraga Mercado, titular de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado.

El funcionario estatal indicó que lo que más duele durante la pandemia de Covid-19 son las pérdidas de vidas humanas, sin embargo, en materia económica, no todo son malas noticias.

"Lo importante de esto es que la recuperación es una realidad, ya hay visos de una vacuna a nivel mundial, eso ya es generar con toda seguridad confianza, un poco más de tranquilidad, nos va a llevar todo el año que entra (recuperación financiera), probablemente sí, pero hay que recordar que hace 100 años tuvimos una pandemia desastrosa, ¿qué me pesa? las vidas humanas", mencionó.

"La inversión no se nos fue, los inversionistas siguen confiados en seguir invirtiendo y tener confianza en Sinaloa en sus inversiones, y bueno, éstos son muy buenas noticias con todo y la pandemia, no tenemos ningún aviso, de ningún inversionista, que diga 'siempre no voy a invertir en Sinaloa'", añadió.

Lizárraga Mercado subrayó la importancia de que los patrones no hayan despedido a personal en gran medida durante la contingencia, y recalcó que Sinaloa en materia económica no cerrará tan mal el año.

"Yo quiero agradecer y felicitar a la enorme mayoría de empresas de todos los tamaños, Mipymes, desde las micros hasta las más grandes, darles todo nuestro agradecimiento, mío en lo personal, nuestro agradecimiento a todos los empresarios por haber mantenido sus plantillas de trabajo, eso fue muy importante", indicó.

"Esperamos no cerrar tan mal, hay que ser correctos, la pandemia trajo grandes estragos económicos al mundo, lo dije ahorita, sin embargo sentimos que en Sinaloa tuvimos la suerte de tener más unidades económicas, quizá que un promedio nacional, abiertas durante toda la pandemia, de 122 mil 500 unidades económicas que hay en Sinaloa aproximadamente el 55 por ciento un poquito más de 67 mil unidades económicas se mantuvieron abiertas", agregó.

El también empresario celebró que las exportaciones no hayan caído para la entidad, y que al contrario de lo que se piensa, se puede cerrar mejor el año en ese apartado en comparación al 2019.

"Nuestras exportaciones de enero a septiembre ya llevan un incremento del .7 por ciento, casi del uno por ciento contra enero a septiembre del año pasado, estamos muy confiados de que si cerramos el año pasado entre mil 930 millones de dólares, que este año rebasemos los 4 mil millones de dólares aún con pandemia", señaló.