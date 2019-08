Hay tres mexicanos muertos por tiroteo en Walmart de El Paso: AMLO; otros seis están heridos

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel informó que tres mexicanos perdieron la vida en el tiroteo registrado hoy en El Paso, Texas. Mientras que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que hay seis heridos connacionales, entre ellos una niña de 10 años.

La agresión armada en el centro comercial estadounidense dejó un total de 20 personas muertas y al menos 26 heridas, de acuerdo con datos brindados por el Gobernador de Texas, Greg Abbott.

Los mexicanos que resultaron heridos son Mario de Alba Montes, de 45 años de edad, el originario de Chihuahua recibió un balazo en la espalda; Olivia Mariscal Rodriguez, de 44 años, fue herida en el pecho y la mano y también es de Chihuahua; Erika de Alba Mariscal, de 10 años, resultó herida en la pierna y se encuentran en el Hospital UMC, de El Paso.

Múltiples víctimas tras un tiroteo en plaza comercial de El Paso, Texas

Marcelo Ebrard dio a conocer los nombres de los lesionados en su cuenta de Twitter y agregó que dos hombres y una mujer de Torreón, Coahuila, y de Ciudad Juárez, Chihuahua, son los otros tres mexicanos heridos; los tres están recibiendo atención médica en el East Side, afirmó.

El Secretario informó que autoridades mexicanas tratan de localizar a otras personas que refirieron vía telefónica que estaban en el lugar. “En cuanto tengamos confirmación oficial de donde se encuentran y su estado de salud lo informaremos también”, expuso en su cuenta de Twitter.

El Jefe del Ejecutivo dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya atiende el asunto y el el Cónsul de México hace lo mismo con los connacionales.

“Mis condolencias a los estadounidenses que perdieron la vida, a los mexicanos que perdieron la vida, es muy lamentable este hecho”, dijo el mandatario en un mensaje difundido en sus redes sociales.

López Obrador externó su sorpresa por la agresión armada porque, aseguró, El Paso es “un lugar muy pacífico”, lo calificó como “uno de los condados de Estados Unidos con menos violencia”, por lo que calificó de “rara” la agresión.

También la mentó los hechos por la convivencia “fraterna” que existe entre los habitantes de Ciudad Juárez y quienes viven en El Paso, Texas. El Presidente reiteró su solidaridad con el pueblo estadounidense.

Esta tarde Martha Bárcena, Embajadora de México en Estados Unidos, informó que el Consulado en El Paso está pendiente y atento a las necesidades de la comunidad mexicana, tras el tiroteo.

El Consulado puso a disposición de la población los números de emergencia (915) 549 0003 y 520 623 7874 en Estados Unidos y el 1 855 463 6395 en México.

