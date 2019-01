Hay una denuncia contra Romero Deschamps por robo de combustible, confirma AMLO

El líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana tiene una sola denuncia en su contra, que no ha sido ratificada por la Fiscalía General de la República

noroeste.com

Carlos Romero Deschamps, ex Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), tiene una sola denuncia por robo de combustible, que no ha sido ratificada por la Fiscalía General de la República (FGR).

"Ya se hizo la investigación, en todas las denuncias que se han presentado, sólo en una se le acusa de participar en robo de combustible y la denuncia no ha sido ratificada. Se está esperando, pronto les vamos a informar", informó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Quiero dejar también en claro que no vamos a actuar por consigna, no se va a perseguir a nadie si no hay elementos, no vamos a utilizar al Gobierno para amenazar perseguir a dirigentes, a empresarios, a ningún ciudadano. Eso se termina", señaló el mandatario nacional en su conferencia matutina.

"Va a aplicarse la Ley, la máxima de los liberales: Al margen de la ley nadie, por encima de la Ley nadie", abundó López Obrador, quien también dijo que se solicitó información a la FGR, por lo que están esperando a que se ratifique la denuncia. "Pero se tiene que ratificar y presentar pruebas", insistió.

Romero Deschamps ha sido tres veces diputado, y dos veces senador en un período de 40 años. Además, es líder sindical de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), desde hace 25 años. El líder del Sindicato que agremia a los trabajadores que trabajan en Petróleos Mexicanos (Pemex) y organismos subsidiarios, fue reelecto por quinta ocasión consecutiva en diciembre del 2017.

El pasado 20 de enero el diario Reforma publicó que el líder sindical tiene acusaciones de secuestro, golpizas, venta de plazas, desvío de recursos y tráfico de combustible, que aparecen en un expediente que data de 1982, elaborado por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

El informe consultado por el diario incluye datos sobre la historia del líder petrolero, quien fue investigado por la extinta institución a partir de noviembre de 1977, cuando se postuló como candidato para ser el Secretario general de la sección 35 del STPRM.

Cuando fue diputado federal, Romero recibió acusaciones de saqueo de combustible en la refinería de Azcapotzalco a través de pipas de doble fondo, supuestamente de su propiedad. Ante esa acusación, el superintendente de la refinería defendió al líder sindical, desmintiendo los hechos.

El pasado 11 de enero, el mismo rotativo de circulación nacional informó que justo cuando comenzaron los operativos contra el huachicol, el 27 de diciembre pasado, Romero Deschamps solicitó un amparo que se suspenda cualquier orden de aprehensión en su contra, pues al parecer presuntos agentes comenzaron a buscarlo. Sin embargo, el sábado pasado, el juez federal rechazó la solicitud.

Según el diario Reforma, el amparo 11/2019 fue solicitado por el ex senador contra todos los jueces federales de la Ciudad de México, la Policía Federal (PF), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal Ministerial, estas últimas adscritas a la FGR.

El rotativo dijo que, en su demanda, el líder sindical solicitó ser protegido contra cualquier orden de comparecencia o citatorio, además de tener acceso a cualquier investigación en su contra, petición que fue turnada a Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en materia de amparo.

El 20 de enero pasado, López Obrador aseguró que su Gobierno no protegerá a ningún sindicato ni a ningún líder sindical; y que revisará si hay denuncias en contra de Romero Deschamps, pero que no se meterá en la vida interna de las agrupaciones de trabajadores.

Durante su conferencia matutina de seguimiento sobre la explosión en el ducto de Tuxpan-Tula, en Tlahuelilpan, Hidalgo, López Obrador fue cuestionado acerca de un reportaje de Reforma publicado ese mismo día sobre que desde hace 40 años el líder sindical era investigado por robo de combustible.

"No protegemos sindicatos, no protegemos dirigentes, el Gobierno no tienen líderes sindicales preferidos. No hay línea de proteger a nadie. Si existen investigaciones en contra de dirigentes sindicales, siguen su curso", aseguró el mandatario nacional, quien dijo que solicitaría las denuncias correspondientes, ya que no sólo se debe tratar de una nota periodística.

"También deben de existir las denuncias. Sería muy bueno que en este caso se sepa y como lo está planteando, lo voy a solicitar, si existen denuncias para tener elementos. ¿Cuándo se presentaron? Que no sea sólo la nota periodística, con todo respeto, siendo que haya papel", insistió, para luego decir que aunque no se va a permitir la impunidad, su Gobierno no se meterá en la vida interna de un sindicato.

"El dirigente que mencionó lleva ya algún tiempo en esa función, en ese cargo, que yo recuerde pues más de 40 años. Pero eso no significa que nos vamos a meter a la vida interna de un sindicato, vamos a ser respetuosos, también al mismo tiempo no darle impunidad a nadie", añadió López Obrador.

"Y si existen denuncias se va a proceder en lo que nosotros corresponde, es decir, hay estas pruebas, se pone a consideración de la autoridad competente. Si vemos que la autoridad competente no actúa que estamos seguros de que no va a ser así […] en el caso de que un asunto se atorara, inmediatamente, cuando menos en forma respetuosa, sin ofender a nadie, lo daríamos a conocer a los ciudadanos", dijo.

Escándalos, corrupción y derroche en el sindicato petrolero

Romero Deschamps, de 75 años de edad, es miembro activo del PRI desde 1961, donde inició su carrera como coordinador de campañas en el estado de Tamaulipas. En 1969 ingresó a la empresa paraestatal Petroleos Mexicanos (Pemex), y dos años después se afilió al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Desde 1996 ha ocupado la dirigencia de dicho organismo sindical, donde representa a más de 200 mil trabajadores, después que fuera destituido Joaquin Hernández Galicia, alias "La 'Quina", debido a un proceso criminal que se le imputó durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari.

Además ha fungido en 5 ocasiones como legislador federal de representación prorporcional: tres veces como Diputado (1979-1982, 1991-1994 y 2000-2003) y dos veces como Senador (1994-2000 y 2012-2018).

En el año 2000 se conoció un escándalo de índole electoral, en el cual se demostró un desvío de fondos, conocido como "Pemexgate", documentado por el Instituto Federal Electoral (IFE), al registrarse un desvío de 1,500 millones de pesos de los fondos sindicales en apoyo a la campaña presidencial del candidato priista Francisco Labastida Ochoa.

En 2003 la Procuraduría General de la República inició un proceso judicial por el delito de peculado electoral. Sin embargo, el proceso fue suspendido en 2006 por falta de pruebas. Fue hasta el año 2011, que el proceso fue dado por finalizado de manera inapelable.

Después, en septiembre de 2012 se dieron a conocer fotografías de su hija, Paulina Romero Deschamps donde exhibía viajes y lujos. En febrero de 2013 se difundieron fotografías en las que su hijo, José Carlos Romero Durán, recibió un auto Ferrari con valor de 2 millones de dólares.

En 2012, antes de que comenzara el debate de la reforma energética en México, el líder petrolero recibió un apoyo económico de 100.3 millones de pesos y otros 30.9 millones de pesos para gastos de viaje de sus colaboradores cercanos. En 2014 Pemex entregó al Sindicato, 137.2 millones de pesos para este último rubro, la cifra más alta en los últimos 15 años.

De acuerdo con el diario español El País, en los últimos 10 años, el presupuesto administrado por Romero Deschamps aumentó 105 por ciento, además de que los recursos que van directamente al gremio sindical petrolero se incrementaron en 18 por ciento, y desde que se aprobó la reforma energética en 2013, la bolsa anual pasó de 302.9 millones de pesos a 358.9 millones para 2015.

El rotativo europeo aseguró que el sindicato petrolero "es uno de los que más dinero recibe en América Latina y el que más se opone a transparentar los recursos que Pemex le transfiere". En la última década, el sindicato que dirige Romero Deschamps ha recibido de la empresa paraestatal casi mil 600 millones de pesos para realizar básicamente tres actividades: festejar fechas como el 18 de marzo y el 1 de mayo, revisar el Contrato Colectivo de Trabajo, y viajar, señaló una investigación del diario digital SinEmbargo.