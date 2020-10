Hay una posibilidad de que en Sinaloa se susciten rebrotes como en Europa si no se toman medidas: Epidemiólogo

Humberto Valle Guerrero señaló que en los países europeos no se tomaron las medidas correspondientes, y si no se aprende de esos errores, podría venirse una ola de contagios masivos en el Estado y en el país

Antonio Olazábal

Si no se toman las medidas necesarias en Sinaloa y en México, se podría presentar un rebrote masivo de Covid-19 en la entidad y en el país, tal y como está pasando en Europa ahora mismo, señaló Humberto Valle Guerrero, Epidemiólogo del Gobierno del Estado.

El médico explicó que los países europeos no realizaron el desconfinamiento como debía hacerse, sobre todo, salieron sin cubrebocas, sin resguardarse por el virus, sin previsiones, es por eso que se está presentando un rebrote en el viejo continente, por tal motivo llamó a la ciudadanía no equivocarse de la misma manera.

"En Francia, Italia, Bélgica, en todas partes está el rebrote porque no se llevó a cabo el desconfinamiento como se debe llevar protegidos, es decir, cubrebocas, lavarse las manos cada 5, 10, 15 minutos, no tener convivencias, no tener grandes grupos de gente".

¿Cree que en Sinaloa y en México se está cometiendo ese error?

"Sí, de hecho hay ocho estados en el país que tienen ya rebrotes, Sinaloa no está entre ellos, pero Durango y Chihuahua sí están entre ellos, ya se están viendo un número muy elevado de nuevos contagios",respondió.

Valle Guerrero explicó que el camino de la pandemia dependerá de las medidas que tome la ciudadanía; algo importante será evitar las aglomeraciones y seguir las instrucciones de las instituciones de salud y sanitarias.

"Hay una posibilidad (de estar igual que Europa), pero no creo que lleguemos a tanto, se puede, pero ojalá no, Europa ya inclusive rebasó los casos del mes pasado o antepasado; en Sinaloa no hemos repuntado tanto, pero si seguimos saliendo, 'pachangueando', si seguimos conviviendo, sin ponernos el cubrebocas, si seguimos yendo al estadio sin cuidado, ya ves lo que pasó en el estadio, el borrachales que estaba ahí, la imagen de gente sin protección, la gente que no se protege, es la que se infecta", subrayó.

"Se corre el riesgo (de un rebrote y estar igual que en Europa), y el riesgo va a estar mientras la incidencia no baje más todavía... dependerá de que la gente se proteja, no salga a 'pachanga' no salga a convivios, no salga a exponerse, porque si la gente empieza a salir en grandes grupos, eso ya facilita la transmisibilidad, y eso lo que le está pasando a Durango a Chihuahua, Aguascalientes, Baja California, que son estados que tienen esos problemas, y vuelvo a insistir, si no hacen las cosas como debe ser la gente, se van a infectar", añadió.