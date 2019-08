HBO, Netflix, Amazon y Disney+ ya filman 13 superproducciones con presupuestos de otra galaxia

El objetivo es conseguir la máxima expectación, la mayor respuesta, y ejemplos como Game of Thrones han planteado el modelo a seguir

11/08/2019

Madrid (SinEmbargo).– Pese a excepciones, el verano es temporada baja en lo que a grandes estrenos televisivos se refiere. Salvo excepciones como Stranger Things, las ficciones más ambiciosas esperan a que el público vuelva de vacaciones para su desembarco definitivo, pubica ElDiario.es.

Dentro del maremágnum de ficción televisiva que las cadenas y plataformas acostumbran a anunciar, podemos encontrar algunos títulos que llaman la atención precisamente por las elevadas expectativas que se depositan sobre ellas; y esas expectativas acarrean un presupuesto a la altura.

Especialmente ahora que la audiencia ha quedado huérfana de Tronos, ahora que los portales de streaming se multiplican y la competencia se recrudece, es momento de apostar a los números más altos.

En el caso de las plataformas, todas ellas están armándose con productos con los que esperan romper el mercado, superproducciones que acallen el potencial de todas las demás. En ocasiones, estas son tan grandes, tan inmensas, que sabemos de ellas no meses antes de que vean la luz, como venía siendo habitual, sino años.

Se mezclan ficciones ya en su punto con otras aún tomando forma, en estado embrionario, pero todas ellas destacan por esa misma grandilocuencia y ese interés por convertirse en el siguiente gran fenómeno mundial. Recopilamos a continuación las más destacadas.

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS (AMAZON)

Juan Antonio Bayona pone la nota española en el proyecto televisivo de mayor envergadura que verá la luz en próximos años, a juzgar por los números: la nueva adaptación de la saga literaria de JRR Tolkien, después de la auspiciada en el cine por Peter Jackson, contará con el catalán como director de los dos primeros episodios, que no verán la luz, previsiblemente, hasta 2021.

Poco se sabe de la trama de la ficción, más allá de que narrará hechos previos a los de La comunidad del anillo. J.D. Payne y Patrick McKay ejercen de showrunners y lideran el equipo creativo de un producción cuyo presupuesto total sobrepasaría los mil millones a repartir en 5 temporadas, y que ya ha inaugurado su elenco con la incorporación de la joven Markella Kavenagh.

CARNIVAL ROW

Mucho antes que aquella, este mismo agosto, llega al catálogo de la plataforma este drama fantástico creado por Travis Beacham (Pacific Rim) y protagonizado por Orlando Bloom y Cara Delevingne. Legendary Television está detrás de este acorazado que plantea un mundo victoriano donde las criaturas mitológicas conviven a duras penas con los humanos bajo estrictas reglas de cautiverio.

Concebida inicialmente como largometraje, llegó a tener a Guillermo del Toro implicado como coguionista y director. Nombres vinculados a Hollywood en las últimas dos décadas como Jon Amiel (Copycat, La trampa), Paul McGuigan (Victor Frankenstein), Anna Foerster (Underworld: Guerras de sangre) y Andy Goddard (El cuchillo) conforman el cuarteto de realizadores definitivo de la primera temporada.

THE WITCHER (NETFLIX)

A la búsqueda de su propio fenómeno de fantasía épica tras el final de Juego de tronos, Netflix apuesta fuerte para cubrir la vacante con la saga de Geralt de Rivia, personaje creado en literatura por el polaco Andrzej Sapkowski y popularizado especialmente con el videojuego The Witcher.

Un Henry Cavill post-Superman asume el protagonismo de esta gran producción de la que se presentó el primer adelanto en la Comic Con de San Diego. Lauren Schmidt, bregada en series como El ala oeste de la casa blanca, The Defenders y The Umbrella Academy, está a los mandos de esta adaptación, aún sin fecha de lanzamiento.

CRISTAL OSCURO: LA ERA DE LA RESISTENCIA

El clásico de la Jim Henson Company de los ochenta vuelve a la actualidad gracias a la largamente ansiada precuela que ha tomado vida gracias a la compañía de Ted Sarandos. Louis Leterrier (Ahora me ves) dirige los 10 episodios de esta serie que entremezcla las marionetas con efectos digitales de última generación.

La complejidad de la puesta en escena queda de manifiesto atendiendo a las fechas: el rodaje arrancó a mediados de 2017 en Reino Unido, dos años antes de su lanzamiento previsto para el 30 de agosto. El reparto vocal es igualmente de excepción: Taron Egerton (Rocketman), Anya Taylor-Joy (Múltiple), Nathalie Emmanuel (Game of Thrones) son los protagonistas, secundados por nombres tan importantes como los de Sigourney Weaver, Lena Headey, Benedict Wong, Awkwafina, Hannah John-Kamen, Helena Bonham Carter, Gugu Mbatha-Raw, Mark Strong, Alicia Vikander, Mark Hamill, Keegan-Michael Key, Simon Pegg y Andy Samberg.

PRECUELA DE GAME OF THRONES (HBO)

Cuando aún no se han cumplido ni tres meses del final de Game of Thrones tras ocho años, los espectadores ávidos de seguir conectados con el universo de George R.R. Martin podrán volver a Poniente en esta precuela protagonizada por Naomi Watts en la piel de “una carismática miembro de la alta sociedad que esconde un oscuro secreto”.

Con el secretismo por bandera, solo el novelista se ha atrevido a dar información enjundiosa de lo que pueden esperar los televidentes: ambientada 5 mil años antes de los acontecimientos de la serie madre, se establecerá en una era dividida con un centenar de reinos, un mapa donde no faltarán los Stark. Quienes no estarán, en principio, serán los Lannister. Aún sin título, Jane Goldman es la cocreadora y showrunner de esta ficción que, como ya dijo la actriz protagonista, ha de soportar la presión por estar a la altura de la serie de la que tomará en relevo en HBO.

WATCHMEN

Tras el facsímil de Watchmen que firmó Zack Snyder la pasada década, HBO otorgó plenos poderes a Damon Lindelof (Perdidos, The Leftovers) para trasladar la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons a imagen real. Concebida no como adaptación sino como una versión inspirada libremente en la obra magna del cómic, se trata de uno de los proyectos más esperados y a la vez que más divisiones está generando de la hornada de ficción de 2019.

Durante meses, los avances de la serie se han caracterizado por un tono críptico que ha hecho muy difícil anticipar nada de lo que podría esperar. Estos enigmas fueron resueltos por el apabullante tráiler también presentado en la Comic Con de mediados de julio. Los nombres involucrados mantienen el alto nivel de exigencia: Jeremy Irons, Regina King y Don Johnson encabezan el reparto, mientras que los oscarizados Trent Reznor y Atticus Ross se encargan de la banda sonora, en su primer trabajo seriado. El estreno, a falta de fecha concreta, llegará este octubre.

DARK MATERIALS

Y seguimos con adaptaciones de largo recorrido en HBO. En este caso, la compañía estadounidense se alía con la británica BBC para una nueva encarnación de la saga literaria de Philip Pullman Dark Materials, que gozó de una fallida traslación cinematográfica con Nicole Kidman y Daniel Craig años atrás.

Con Tom Hopper como director y un reparto de campanillas (Ruth Wilson, James McAvoy y Lin Manuel Miranda secundan a la joven Dafne Keen), Dark Materials presentó sus credenciales y sus elevados valores de producción en julio, con un tráiler que adelantaba sus principales bazas, y la confianza total en la aventura. Aún sin fecha cerrada de lanzamiento, la adaptación tiene una segunda temporada asegurada.

THE MANDOLORIAN (DISNEY +)

Mientras las grandes plataformas buscan modelos de ficción que encajen bajo el molde de Tronos en términos de impacto mediático, la inminente plataforma de Disney parte con ventaja con The Mandalorian, la primera serie de televisión en imagen real de Star Wars.

Ambientada unos cinco años después de los acontecimientos de El retorno del Jedi y centrada en torno a un llanero solitario en plena huida de la Nueva República, cuenta con un presupuesto de 100 millones para sus 10 primeros episodios.

Jon Favreau, artesano de confianza de la casa tras sus trabajos en la división cinematográfica de Marvel como con las nuevas versiones de El libro de la selva y El rey león, ejerce de productor ejecutivo y marca el alto nivel de los nombres implicados: Taika Waititi y la actriz Bryce Dallas Howard (siguiendo los pasos de su padre Ron, que ya firmó Han Solo) están entre los directores de una serie donde destacan el ascendente Pedro Pascal, que ejercerá de protagonista, Gina Carano,Nick Nolte y el cineasta Werner Herzog. “Es un fenomenal logro audiovisual”, certificó el responsable de Fitzcarraldo de su experiencia.

LAS 4 SERIES DEL UNIVERSO MARVEL

Con su Universo Cinematográfico iniciando su fase 4 tras el descomunal éxito de Avengers: Endgame, la nueva plataforma de la multinacional permitirá relanzar la división televisiva con hasta 4 miniseries que mantendrán el canon iniciado hace 11 años con Iron Man: hablamos de Loki, con Tom Hiddleston; Hawkeye, de la mano de Jeremy Renner; The Falcon and the Winter Soldier, encabezada por Anthony Mackie y Sebastian Stan; WandaVision, liderada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

No solo mantendrán a las estrellas que llevan años encarnando a los personajes en la gran pantalla, sino que gozarán de presupuestos generosos con los que mantener la coherencia estética y satisfacer las exigencias de continuidad de la comunidad fan. La centrada en el nuevo Capitán América y el Soldado de Invierno será previsiblemente la primera en llegar, el próximo 2020; no en vano, su rodaje se inicia este mismo mes de agosto, con previsión. Para el resto, habrá que aguardar hasta 2021.

SEE (APPLE)

Jason Momoa es el jugador franquicia con el que cuenta Apple TV+ para dar el golpe con su próximo lanzamiento. Porque si bien los proyectos se amontonan para la compañía en su salto a la producción de contenidos (Steven Spielberg, Sofia Coppola y Bill Murray, Octavia Spencer, M. Night Shyamalan y Damien Chazelle son los talentos involucrados en los primeros títulos), el de Aquaman es uno de los que plantea más posibilidades de causar un gran impacto en el público masivo.

Escrita por Steven Knight (Peaky Blinders) se ambienta en un futuro distópico en el que la raza humana ha perdido la vista, hasta que dos gemelos nacen con el don de la visión. Francis Lawrence, director de Gorrión Rojo y del grueso de las adaptaciones de Los juegos del hambre, está a los mandos de una ficción que empezó a fraguarse en 2018 y de la que se pueden ver algunos planos en el adelanto de contenidos de la plataforma.

DUNE: THE SISTERHOOD (HBO MAX)

HBO Max, la plataforma surgida de la alianza entre WarnerMedia y HBO, se apuntó un gran tanto inicial al asegurarse a uno de los directores más aplaudidos de la actualidad, Denis Villeneuve, con la intención de expandir la narrativa de su siguiente película, a la postre la adaptación de una célebre novela. Hablamos de Dune.

Una vez finiquite la nueva versión cinematográfica de la obra de Frank Herbert (que ya adaptara David Lynch con anterioridad), el mismo realizador dirigirá un su spin-off, Dune: The Sisterhood.

Se adentrará en el interior de la Bene Gesserit, una orden de mujeres que cuentan con habilidades especiales para controlar cuerpo y mente. Con el estreno del filme previsto para diciembre de 2020, hay que esperar a 2021 para ver esta nueva encarnación de la obra de ciencia ficción.