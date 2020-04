HBO te invita a que te quedes en tu casa, podrÃ¡s ver The Sopranos, Veep y The Wire completamente gratis

HBO te invita a que te quedes en tu casa, podrás ver The Sopranos, Veep y The Wire completamente gratis

En un intento de que la gente se que en sus casas por la trágica pandemia del Covid-19 que tiene a los estadounidenses en la zozobra HBO pondrá completamente gratis y de principio a fin nueve series "Ballers", "Barry", "Silicon Valley", "Six Feet Under", "The Sopranos", "Succession", "True Blood", "Veep" y "The Wire".

Noroeste / Redacción

"The Sopranos", "Veep" y "The Wire" completamente gratis y de principio a fin. Ese es el incentivo que propone HBO para que los estadounidenses se queden en casa y contribuyan, de esta forma, a frenar la pandemia del coronavirus.

"Para proporcionar algo de alivio en forma de entretenimiento a aquellos que están cumpliendo con su parte y manteniendo a todos sanos y salvos en este tiempo de distanciamiento social, HBO pondrá disponibles casi 500 horas de la mejor programación para disfrutar por tiempo limitado en HBO NOW y HBO GO, sin suscripción y a partir de mañana", dijo la cadena en un comunicado.

En total, son nueve las series completas que se podrán disfrutar en HBO gratis durante el confinamiento: "Ballers", "Barry", "Silicon Valley", "Six Feet Under", "The Sopranos", "Succession", "True Blood", "Veep" y "The Wire".

Los amantes de los documentales también tendrán alicientes para quedarse en casa con "The Apollo", "The Case Against Adnan Syed", "Elvis Presley: The Searcher", "I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter", "The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley" o "Jane Fonda in Five Acts".

Además, con "McMillion$", "True Justice: Bryan Stevenson's Fight for Equality", "United Skates" y "We Are the Dream: The Kids of the MLK Oakland Oratorical Fest".

HBO incluirá en esta promoción especial una serie de películas de Warner Bros. como, por ejemplo, "The Bridges of Madison County" (1995), "Crazy, Stupid, Love" (2011), "Empire of the Sun" (1987) o "Pokémon Detective Pikachu" (2019).

HBO invitó a los espectadores a que compartan sus experiencias viendo estos contenidos con la etiqueta en las redes sociales #StayHomeBoxOffice, un juego de palabras con "quédate en casa" (home, en inglés) y el nombre de la cadena (Home Box Office).

Aunque el comunicado de HBO no lo detallaba, la cuenta oficial de Twitter de la cadena de pago aclaró, como respuesta a las dudas de los usuarios, que esta oferta solo estará disponible en Estados Unidos