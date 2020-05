HÃ©ctor Moreno estuvo cerca de jugar en el Barcelona

Héctor Moreno estuvo cerca de jugar en el Barcelona

El defensa sinaloense pudo llegar antes del Mundial de Brasil 2014

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El defensa sinaloense Héctor Moreno Herrera pudo ser jugador del Barcelona de España.

Héctor Moreno, de 32 años, explicó que estuvo cerca de llegar al equipo español previo al Mundial de Brasil 2014.

Además, su lesión en octavos de final ante Holanda lo alejó más del Barcelona.

“Seguramente hubiera sido diferente, ya que no sólo había pláticas con Barcelona, sino que tenía la posibilidad de haber firmado antes del Mundial, me sentía muy bien en todos los aspectos, el esquema táctico y compañeros me ayudaban muchísimo para que yo sobresaliera. Pasó lo que pasó, fue duro, tuve que poner pausa en la vida”, dijo el defensa para TUDN.

El culiacanense se encontraba jugando en ese momento para el Espanyol de Barcelona.

Actualmente, el seleccionado nacional juega desde el año pasado en el Al-Gharafa, equipo del futbol de Qatar.

