FUTBOL

Héctor Moreno reconoció acercamientos con Chivas y Pumas

El defensa quisiera vivir una nueva experiencia en la Liga MX, aunque también le atrae la idea de jugar en la MLS

Noroeste / Redacción

Héctor Moreno confirmó que tuvo charlas con directivos de Chivas y de Pumas para hablar de una posible incorporación, aunque por el momento no tiene claro su regreso al futbol mexicano.

"He hablado con gente de Chivas, cuando estaba José Luis Higuera antes, ahora con Mariano Varela. Se puede decir, no hay ningún problema, y agradezco muchísimo el interés. Con gente de Pumas he hablado pero en su momento", señaló a W Deportes.

Dijo que le gustaría vivir una nueva experiencia en el futbol mexicano, ya que apenas tuvo tiempo de disfrutarlo en los casi dos años que pudo jugar con Pumas, equipo con el que fue subcampeón en 2007 y al que le gustaría regresar si las condiciones se presentan.

La MLS le atrae a Héctor Moreno

Por otra parte, el defensa del Al-Gharafa qatarí equiparó a la MLS con la Liga MX en cuanto a interés, aunque señaló que no ha tenido contacto con ningún club de esa liga.

"Cuando se hablaba del Inter de Miami eran solo rumores, alguien se lo inventó y se fue haciendo una bola de nieve más grande cada vez. Obviamente está dentro de mi cabeza. No es a ver quién me paga más, no pienso de esa manera, la mejor opción para la familia será lo mejor”.