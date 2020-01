â€˜Â¿HelicÃ³ptero 72EX?â€™. VIDEO: La Ãºltima comunicaciÃ³n alerta al piloto de Kobe Bryant que volaba bajo

Ciudad de México (SinEmbargo).– El helicóptero siniestrado en el que perdió la vida la leyenda del baloncesto Kobe Bryant junto a una de sus hijas, Gianna Maria Onore -de 13 años-, y otras 7 personas, incluido el piloto, recibió un aviso de que “se encontraba a un nivel demasiado bajo” momentos antes de desaparecer de los radares.

“Helicóptero 72EX, todavía está a un nivel demasiado bajo para seguir el vuelo en este momento”, se oye decir a un controlador de tráfico aéreo en un clip de audio de dos minutos de duración que ha salido a la luz.

Previamente, en la imagen aparece una advertencia: “Tenga en cuenta que no se escucha al piloto debido a un receptor de radio deficiente y/o la poca altitud”.

🇺🇸 Kobe Bryant last 2 minutes helicopter communications with ATC through LA before they lost contact. pic.twitter.com/cn0YNl1xmz