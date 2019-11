Henry Cavill revela que fue rechazado para interpretar a James Bond por ser gordito

El actor contó que hizo una audición para tomar el relevo de Pierce Brosnan, pero el director le dijo que estaba un poco gordito para el papel

Sinembargo.MX

24/11/2019 | 12:15 AM

MADRID (SinEmbargo)._ Si de algo puede presumir Henry Cavill es de físico. El actor que interpreta a Superman puede presumir de tener un cuerpo herculíneo digno del Hombre de Acero. Pero todo el mundo tiene un pasado, el intérprete británico no siempre estuvo en forma. De hecho, su falta de entrenamiento le hizo perder un papel que hubiera definido su carrera: el de James Bond.

El actor ha revelado que hizo una audición para tomar el relevo de Pierce Brosnan en Casino Royale, papel que terminó ganando Daniel Craig, pero que su falta de buena forma física le impidieron hacerse con el personaje.

“Hubiera podido habérmelo preparado mejor. Recuerdo que Martin Campbell, el director, me dijo: ‘Parece que estás un poco gordito, Henry’. No sabía cómo entrenar o hacer una dieta”, explicó en una entrevista para Cinemablend.

“Me alegro de que me lo haya comentado, me lo tomé muy bien, me ayudó a mejorar”, continuó explicando.

Está claro que siguió su consejo porque actualmente el actor parece un armario ropero. Su físico está hecho para ser Clark Kent en las películas de Warner y DC, como también para llevar el esmoquin del famoso espía.

De hecho, uno de los principales atributos del actor inglés es su físico, que le ha permitido participar en producciones de acción como The Man from U.N.C.L.E. o Misión imposible: Repercusión.

Por otro lado, ahora que Daniel Craig está de retiro, Cavill podría hacerse con el papel, ya que, ahora el físico sí lo tiene.

El actor tiene pendiente de estreno The Witcher, la serie que llegará a Netflix este 20 de diciembre y con la que tendrá un nuevo papel icónico: el brujo Geralt de Rivia.