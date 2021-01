Héroes ante la pandemia / Llevan esperanza sin bajar la guardia

Instituciones como el Banco de Ropa y Enseres Domésticos, el Banco de Alimentos de Culiacán, Fundación Alicia Chaurand, y el Padre Miguel Ángel Soto continúan dándolo todo en favor de quienes más lo necesitan

Leopoldo Medina

La pandemia aún no termina, y la ayuda en estos momentos sigue siendo de vital importancia para beneficiar a miles de personas que siguen padeciendo los embates, que desde marzo del 2020 no han cesado, afectando a los sinaloenses más desprotegidos.

Esto lo saben muy bien personas como Daniel Tapia Sánchez, director del Banco de Alimentos de Culiacán; Guillermo Hernández Beltrán, director del Banco de Ropa y Enseres Domésticos de Culiacán; y Alicia Chaurand, directora de la Fundación Alicia Chaurand A.C. y el Padre Miguel Ángel Soto Gaxiola,

quienes desde el inicio de la pandemia, no han parado de trabajar llevando el alimento, insumos médicos, y otros apoyos, gracias a las donaciones de empresas, personas, agricultores, productores, e instituciones que han confiado en ellos, llevando esperanza, a quienes se sienten perdidos o abandonados ante esta contingencia.

En esta charla, comparten con Noroeste, no solo el reto que ha representado para ellos como instituciones llevar toda la ayuda posible, pero también los logros, y satisfacciones que han recibido a lo largo de diez meses que inició la pandemia, y que hasta la fecha continúan trabajando al máximo de sus posibilidades, beneficiando a más personas no solo de Culiacán, sino de otros municipios del estado.

José Guillermo Hernández Beltrán

Director del Banco de Ropa y Enseres Domésticos de Culiacán

Para el director del Banco de Ropa y Enseres Domésticos de Culiacán, señaló que, la llegada de la pandemia representó un importante reto, en el cual continúan trabajando, con el objetivo de llevar toda la ayuda posible, dado que la contingencia aún no termina, y las

necesidades de alimento crecen cada día más

De marzo a la fecha, subrayó que el trabajo para la institución ha sido una labor maratónica, y aunque en un determinado momento pensaron en cancelar las actividades, llegaron a la conclusión que, su labor como institución era importante, por lo que su ayuda humanitaria no podía detenerse.

“Nosotros no hemos parado de trabajar en conjunto con el Banco de Alimentos, y Cáritas Diocesana de Culiacán, cerrando un año con la reactivación del apoyo directo a las comunidades más necesitadas, llevando alimento, ropa, calzado, juguetes, entre otros”, indicó Hernández Beltrán.

Agregó también que, después de haber concluido con las etapas de entrega de insumos médicos a hospitales y clínicas de Culiacán, Navolato y Mazatlán, durante el inicio de la pandemia, y el siguiente objetivo fue llevar alimentos a comunidades más desprotegidas en la entidad.

“En esta temporada de invierno, estamos invitando a la sociedad sinaloense a que no baje la guardia, a que nos siga apoyando, hoy necesitamos ropa de invierno, cobijas, calzado, para personas que, además padecer por la pandemia, lo están también con el frío, volviéndose el panorama más complicado para ellos”, señaló Hernández Beltrán.

Durante la pandemia, dijo, han contado con el apoyo de muchas personas, y empresas como Marathon Petroleum, junto con Gasolineras Arco, han estado activas apoyando a la comunidad con una inversión de más 1.2 millones de pesos, entre insumos médicos y alimento, donando recientemente mil 256 despensas, las cuales serán distribuidas en distintas sindicaturas de Culiacán y Navolato.

Hernández Beltrán resaltó que la situación aún sigue complicada para muchas familias que viven en situación de pobreza, ya que la pandemia vino a complicarles aún más el aspecto familiar.

“El reto cada vez es más grande, esto aún no termina, aún hay personas que no tienen trabajo, que no pueden salir a la calle a percibir algún ingreso económico, por lo que invito a toda comunidad a que siga donando, no solo alimento, ropa de invierno, calzado, artículos para el hogar, entre otros, porque hay muchas familias que lo agradecerán”, señaló.

Daniel Tapia Sánchez

Director del Banco de Alimentos de Culiacán

Para Daniel Tapia, solo hay una manera de describir al 2020; el año de solidaridad ante una pandemia que no hasta hoy no ha terminado, donde verdaderamente se demostró la unidad que existe entre las empresas aliadas al banco de alimentos, así como de la sociedad en general.

“En lo que va de la pandemia, la respuesta de la gente ante la misma ha sido increíble, que el banco de alimentos haya pasado de 15 a 45 mil beneficiarios, y de dos a seis municipios para llevar ayuda en sólo dos meses, no se hubiera podido lograr jamás, sin el apoyo de las empresas aliadas al banco de alimentos, y nuevas que se agregaron con el único objetivo de ayudar”, expresó Tapia Sánchez.

Ayudar, no solo personas de escasos recursos en zonas vulnerables, sino también a meseros, músicos, adultos mayores, empresas que decidieron confiar en la institución, para ser ese puente entre quien necesitaba, y quien podía apoyar.

“El 2020 fue un año histórico, pero el 2021 trae consigo muchos más retos, y aunque ya pasó un poco la efervescencia de la contingencia, la gente piensa que ya no existe la enfermedad, que con la reactivación económica ya no iba a ver necesidad, pero fue totalmente lo inverso, hemos recibido solicitudes de apoyo desde el segundo día de la contingencia, hasta hoy en día sin cesar”, resaltó.

Tapia Sánchez indicó que beneficiar a casi 50 mil personas, le hizo llegar a su límite, dado que en sus instalaciones no se puede atender a este gran número de beneficiarios cada 15 días, es algo imposible.

“En estos momentos no podemos atender a más personas, sin embargo, traemos para nuestro presupuesto de 2021, acelerar el crecimiento en cuestión de infraestructura, esto se necesita hoy más que nunca”.

Durante el 2020, fueron más de 2 mil 945 toneladas de alimento las que se entregaron, pronosticando que este 2021 podrán llegar a las 3 mil 500 toneladas de alimento, esto gracias a la fuerte demanda que están recibiendo solicitándoles alimento.

Tapia Sánchez reiteró que como institución continúan con la mano firme para ser ese puente entre quien puede donar, y quien lo necesita, por ello, invita a empresas, organizaciones, y público en general, a que donen, a que se acerquen al banco de alimentos, no solo con ayuda económica o especie, apoyando en otras áreas.

“Hoy más que nunca los sinaloenses debemos de estar unidos, nosotros aquí seguimos al igual que el sector salud, estamos al frente en la primera línea de batalla contra la pandemia, apoyando a personas de Culiacán, Navolato, y Mocorito ”, resaltó.

Subrayó, que el reto más grande, además de incrementar su infraestructura, es mantener a más de 45 mil beneficiarios que ya tienen, contando con el alimento suficiente, variado, y balanceado, para todas esas despensas que se van a entregar todos los días.

Alicia Chaurand

Directora de la Fundación Alicia Chaurand A.C

Para Alicia Chaurand, la pandemia puso a prueba a todos por igual, dejando ver lo vulnerables que podemos llegar a ser ante una contingencia, la cual originó una gran unión entre los sinaloenses para ayudar a los suyos, a los que se encuentran más desprotegidos ante esta situación.

El 2020 dijo fue año de mucho retos como fundación, conscientes de que esta situación aún no culmina, donde volver a la normalidad que se tenían antes aún no llega al 100 por ciento, por lo que desde marzo del año pasado, la fundación no dejado de trabajar, llevando apoyo en alimento a familias y personas mayores que habitan en colonias vulnerables de Culiacán.

“Sabemos que salir de esta pandemia no será fácil, y ha sido difícil para muchas personas, porque no tienen trabajo, que no tienen comida en sus mesas, razón por la que continuamos echándole ganas en llevar ayuda a donde se pueda, para seguir beneficiando con lo que hacemos a muchas personas que lo necesitan”.

Chaurand indicó que desde el inicio de la pandemia, las donaciones que se han entregado, han sido destinadas a más de 300 familias en nuestro padrón, pero hemos beneficiado a más de mil 500 hasta el momento.

Esto se ha logrado, dijo, gracias a los eventos y actividades que realizaron en 2020, uno de ellos el Sandwichtón, donde reunieron más de 2 mil 500 sandwiches que llevaron a hospitales, y clínicas de la ciudad, 700 despensas, ropa, calzado, entre otros.

Para este 2021 señaló Chaurand, la meta es doblar esas cantidades, aumentar a 600 familias, y 2 mil 500 personas, por lo que para lograr llegar a esta meta, requiere del apoyo de los sinaloenses,para que se sumen a su causa.

Lugares como Culiacán, El Diez, La Higuerita, El Corazón, entre muchas otras comunidades fueron beneficiadas durante el 2020, esperando llegar a más este año.

Resaltó estar agradecida con todas aquellas personas y empresas que se han acercado a ella para dejar donaciones, con la confianza de que llegarán a su destino, y a quienes exhorta a no bajar la guardia, a continuar ayudando a quien más lo necesita.

“En esta temporada necesitamos ropa de invierno, cobijas, sábanas, colchones, almohadas, toallas, alimentos no perecederos, despensas y juguetes para los niños, esperando reunir los suficientes para el Día del Niño”, indicó.

Padre Miguel Ángel Soto Gaxiola

Párroco del Templo de Nuestra Señora del Carmen y Director de La Casa del Migrante

Para el Padre Miguel Ángel Soto, el 2020 fue el año de la caridad, un año difícil, pero con la oportunidad extraordinaria para compartir y vivir el evangelio, para sacar el cobre en todos aquellos que tienen fe en Dios.

“Aquí se demostró de qué está hecho el corazón del sinaloense, aquí en la parroquia se entregaron más de 200 mil despensas, además de seguir brindando comida a los indigentes y migrantes”, señaló el padre.

Agregó que, aún se continúa con el programa de desayunos, además de que, los agricultores lo están buscando para reactivar de nueva cuenta las ayudas a las comunidades más vulnerables, por lo que no falta mucho para que se inicie en la parroquia la colecta de alimento para ir armando las despensas.

Soto Gaxiola destacó que, el panorama este 2021 se ve difícil, ya que aún en la entidad existe mucho desempleo, y empresas cerradas, ante esto, el Padre se está preparando para seguir apoyando a quien más lo necesita.

“Queremos evitar saqueos, rapiña, y actos de violencia. Si en Sinaloa tenemos comida, y empresas que nos puedan apoyar, podremos facilitar la comida, evitando así la necesidad de robar, llevando la comida a quien realmente lo necesita”.

Soto Gaxiola reconoció que el trabajo en la parroquia como centro de acopio fue enorme, sobre todo por la gran cantidad de alimento que llegaba, y todo lo que se logró fue gracias al apoyo de la gente, quienes con mucho o poco contribuían en favor de los más necesitados.

Indicó que la distribución de las despensas se realizó a lo largo de la Diócesis de Culiacán, llevando despensas a Los Mochis, Guasave, Guamúchil y Culiacán, entregadas a las parroquias ubicadas en las periferias, y en las orillas de cada ciudad.

“En este 2021, en estos momentos, requerimos apoyo para La Ciudad de los niños, así como para La Casa de Nahim, todo lo que sea comida lo aprovechamos al máximo, ya sea Azúcar, huevos, harina, atún, entre otros”, resaltó.

El sacerdote agradeció a toda la gente, empresarios, restaurantes, y agricultores por todo el apoyo brindado durante el 2020, esperando que este 2021 continúen con ese sentido de amor al prójimo, porque si algo distingue a los sinaloenses es que siempre tienen la mano.

¿Dónde donar?

Banco de Ropa y Enseres Domésticos de Culiacán

Calzada del Aeropuerto #8931, colonia Altos de Bachigualato, teléfono 667713 3057, si no puede salir de casa, la institución puede ir y recoger su donación.

También puede depositar llevar su donación en los contenedores, ubicados en el Tec de Monterrey, Interlomas en su área de estacionamiento, uno más en la Iglesia del Padre Cuco, otro más en el Parque de la Sagrada Familia en la Colonia Chapultepec, uno más atrás de la Iglesia del Carmen, y en La Lomita.

Depósitos en efectivo a la cuenta de Banamex: 61378.

Banco de Alimentos de Culiacán

Calle segunda Manzana L Bodegas 8 y 9, en el Mercado de Abastos

Tels: (667)7188566 y (667)7182472 y cel. 6674 316686.

Donativos en efectivo a la cuenta Banamex a la cuenta: 4387-9365, clabe: 002730438700093655 o por PayPal: PayPal.me/BAMXCULIACAN

Fundación Alicia Chaurand A.C

Si desea donar, puede hacerlo llevando sus donativos a la Plaza MÍA local 31 y 32 en Perisur, teléfono 6671 360705. Los donativos en efectivo pueden ser depositados en Banamex a la cuenta 7015-6138280, clabe interbancaria 0027 3070 1561 282805.

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen

Ubicada en las calles Andrade y Francisco Villa, teléfono 667 7120407.