Hijo de AMLO se reÃºne con Morena Edomex, y el Presidente pide no tomar las llamadas ni a sus familiares

Algunos han criticado que el hijo del Mandatario federal haga política activa en el partido que fundó su padre, cuando el mismo Ejecutivo se ha manifestado durante años y, sobre todo ahora, en contra del nepotismo

13/06/2019 | 12:28 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió hoy a funcionarios no aceptarle ni llamadas a sus familiares, tampoco recibirlos en sus oficinas, un día después de que su hijo José Ramón López Beltrán se reunió con miembros de Morena en el Estado de México.

Algunos han criticado que el hijo del Presidente de México haga política activa en el partido que fundó su padre, cuando el mismo AMLO se ha manifestado durante años y, sobre todo ahora, en contra del nepotismo.

La reunión de López Beltrán con los militantes de Morena (la mayoría legisladores) no puede calificarse como nepotismo porque él no es parte de un Gobierno, sino que es parte de un partido.

Muchos de los miembros de la familia del ex Felipe Calderón Felipe Calderón, por ejemplo, estuvieron tanto en el PAN como en Poder Legislativo.

La carta del Presidente dice que se dirige a todos con la instrucción de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo o alguna de “esas lacras de la política del antiguo régimen”.

En el documento, reafirmó la idea de que todos están obligados a honrar su palabra y hacer cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos.

“En consecuencia, les reitero: no acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el Gobierno en su beneficio o a favor de sus ‘recomendados'”, se lee en el documento.

VISITA DE CORTESÍA Y POLÉMICA

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, acudió ayer al Palacio Legislativo de Toluca, Estado de México, para hacer “una visita de cortesía” a integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, que derivó en un encuentro privado, encabezado por el Diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los legisladores de Morena.

De acuerdo con los reportes de la prensa, el hijo mayor de AMLO –de 36 años y egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)– evitó a los periodistas e incluso entró al lugar de la reunión entre empujones.

López Beltrán, dijo Maurilio Hernández, hizo esa “visita de cortesía” porque es su amigo y negó que fuera a “dar línea” a los diputados morenistas en el Edomex.

“No hay línea, ¿qué línea? Se especula, pero lo digo con claridad: es un visita de cortesía. Con respecto y con afecto lo recibimos”, destacó el legislador.

También expuso que el hijo del Primer Mandatario del País no ostenta ningún cargo ni en el Gobierno federal ni en Morena, pero tiene vinculación y amistad con los diputados, pues entre 2016 y 2017 le tocó “caminar las calles del Estado de México con varios compañeros”.

Hay que recordar que, en 2016, José Ramón fue designado coordinador estatal de Morena en el Estado de México, y se encargó de la conformación de alrededor de 6 mil 500 comités seccionales de ese partido, de cara a la elección para Gobernador que se realizó el 4 de junio de 2017, y en la que la maestra Delfina Gómez Álvarez quedó en segundo lugar, detrás del priista Alfredo del Mazo Maza.

Una semana antes de este encuentro con los legisladores mexiquenses, el 6 de junio pasado, López Beltrán estuvo presente en la Reunión Intermunicipal de Centros Integradores de Bienestar en Tlalnepantla, Edomex.

Entrevistado por los medios de comunicación, José Ramón dijo que estaba ahí como ciudadano para ayudar a los alcaldes de Morena a “aterrizar” programas sociales.

De acuerdo con una nota de Silvia Chávez González, corresponsal de La Jornada en el Estado de México, López Beltrán explicó que fue a la reunión para “coadyuvar en lo que pueda desde mi trinchera, como ciudadano, para ayudar a que puedan aterrizar de la mejor manera algunos programas sociales”.

También expuso que los ediles no tienen problemas para recibir los recursos, pero se busca que los programas puedan operar de la mejor manera, que puedan llegar todos esos apoyos a la gente.

“Es un esfuerzo que está haciendo un servidor, y me atrevo a hacerlo porque estuvimos cuatro años caminando por todo el Estado de México y podemos también enlazar a ciertas dependencias con otras para que puedan ayudar”, dijo apenas el pasado 6 de junio.