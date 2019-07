ESTRENO DE CINE

Hobbs & Shaw son un dueto letal

El segundo Spin-Off de la franquicia llega el 2 de agosto con Fast & Furious: Hobbs &Shaw, protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham

Leopoldo Medina

30/07/2019 | 11:46 AM

Dwayne Johnson y Jason Statham regresan en sus roles del rudo policía 'Luke Hobbs' y el mercenario fuera de la ley ' Deckard Shaw', en el Spin-Off de la franquicia "Fast & Furious" con Fast & Furious: Hobbs & Shaw, un filme lleno de acción de principio a fin que se estrena el 2 de agosto.

De entrada, estos dos personajes no tienen nada en común. Además, desconfían el uno del otro, y los insultos y golpes entre ambos no han cesado desde que se conocieron. Pero cuando el mundo se enfrente a una terrible amenaza que podría cambiar el planeta para siempre, estos dos adversarios no tienen más remedio que unir sus fuerzas.

Su objetivo es detener a 'Brixton' (Idris Elba), quien se ha hecho con una peligrosa arma biológica. 'Hobbs' y 'Shaw' tendrán que dejar a un lado su enemistad para salvar el mundo.

'Brixton' (Elba) no es un malo normal, tiene superpoderes, gracias a que fue modificado genéticamente adquiriendo capacidades especiales como piel a prueba de balas, una "evolución en la humanidad".

Hobbs & Shaw abre una nueva puerta en el universo de la franquicia que muestra acción alrededor del mundo, con locacioenes en Los Ángeles, Londres, Chernobyl, y Samoa, en la Polinesia.

Un poco de historia

Después de ocho películas, las cuales recaudaron casi 5 billones de dólares a nivel mundial, la franquicia de Fast & Furious ahora cuenta con su segunda entrega independiente en la que Dwayne Johnson y Jason Statham repiten sus papeles de 'Hobbs' y 'Shaw'.

En esta entrega, 'Hobbs' (Johnson) quien en el pasado encarceló a 'Shaw' (Statham) después de que este intentara matarlo. Ahora deben aliarse para combatir al terrorista 'Brixton' (Idris Elba), quien tiene una fuerza sobrenatural.

Los personajes de 'Hobbs' y 'Shaw' se encontraron por primera vez como adversarios en Furious 7 (2015), pero hicieron una alianza incómoda en la entrega del 2017, después de que se encontraron encerrados en la misma prisión de alta seguridad y se aliaron contra el mismo enemigo.

Ambos personajes también son adiciones relativamente nuevas al conjunto de Rápido y Furioso, con Hobbs uniéndose a Fast Five, mientras que 'Shaw' debutó en la secuencia de créditos posteriores de Fast & Furious 6 (2013), donde se reveló que estaba detrás de la muerte de 'Han', uno de los personajes favoritos de los fans de la saga.

La incómoda alianza entre Hobbs & Shaw ha sido un argumento polarizador para los fanáticos, por lo que resultará interesante ver si esta nueva versión logrará estar a la par con la esencia y el estilo de la historia que ha atrapado a fanáticos por casi 20 años.

La nueva película fue dirigida por David Leitch, el cineasta que trajo a la pantalla grande filmes como 'Atomic Blonde' (2017) y 'Deadpool 2' (2018), a partir de un guión del escritor de la franquicia de Fast & Furious, Chris Morgan, quien escribió cada entrega de la serie, desde Tokyo Drift (2006).

El elenco

Fast & Furious: Hobbs & Shaw, además de contar con Dwayne Johnson, Jason Statham, en los roles principales, en el fime también participan Idris Elba, Vanessa Kirby, Hellen Mirren, Teresa Mahoney, Cliff Curtis, Lyon Beckwith, entre otros.

En un principio se rumoró que el actor Keanu Reeves podría haber sido parte del elenco, sin embargo, fue Dwayne Johnson quien se encargó de desmentir esos rumores.

“Amo a Keanu, obviamente está teniendo un momento increíble en su carrera. Hablamos de eso, le dije: ‘Oye, amigo, en algún momento hagamos algo juntos’. Pero de momento, en Hobbs & Shaw, nada de Keanu”, aclaró el actor de Jumanji durante una entrevista.

Y la saga continuará

Por el momento, hay dos películas de franquicia principales por venir. Fast & Furious 9 se lanzará en abril de 2020, y la película final de la franquicia será Fast & Furious 10, a estrenarse en el 2021.

Hace poco Vin Diesel habia comentado publicamente que se está trabajndo también en otro spin-off de Fast & Furious liderado por mujeres que podría llegar a los cines en algún momento del 2022.

Destaca Eiza González en el filme

La presencia mexicana se hace presente en el filme en la figura de la actriz Eiza González, quien en la película interpreta el papel de 'Madam M'.

En una entrevista, González destacó que su personaje es una mujer fuerte, independiente y con mucho orgullo, y en la película ella (Madame M) está cazando a los protagonistas.

"Ella es vendedora de armas, sabe que es increíble, y peligrosa, pero lo sabe utilizar a su beneficio al final del día, 'Madame M' es una mujer que no se siente intimidada por ninguno de los hombres, eso es algo que me fascinó de este personaje", señaló la actriz.

Para Eiza González, Fast & Furious: Hobbs & Shaw representa su tercer proyecto de participación en filmes de gran nivel, ya que anteriormente se le vio en 'Baby Driver' (2017) y en 'Alita: Ángel de la muerte' (2019).

