Huelga del Stasac no va a proceder, afirma Estrada Ferreiro

El Alcalde de Culiacán asegura que la intentona de huelga del sindicato no procederá pues no hubo quórum en la sesión para votar eso y, sobre todo, puesto que el Ayuntamiento no ha quebrantado el contrato colectivo

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ Derivado de la reunión que tuvo el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán con el motivo de votar si harán un paro de labores, el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro se mostró confiado en que lo acordado en esa reunión no procederá ante un juez.

“Nosotros vamos a demostrar que no tienen derecho. Primero, por la formalidad de la asamblea. Y segundo, por el fondo: no estamos incumpliendo con ninguna prestación; el hecho de que no hayan recibido los cheques del préstamo es porque no vienen por el cheque, el hecho de que no tengan una beca todavía es porque no vienen a acreditar que estudian, el hecho de que no se les entregue dinero para irse a pasear o gastos operativos es porque no tienen un sustento para ese gasto”, dijo.

El líder del Stasac, Héctor David Alarid Rodríguez, sostiene que su inconformidad se deriva de que el Ayuntamiento ha realizado más de 20 violaciones al Contrato Colectivo de los sindicalizados, motivo por el cual anunció que irán a un emplazamiento a huelga el próximo 13 de mayo ante el Tribunal Municipal de lo Contencioso.

Sin embargo, el Presidente Municipal afirma que no existen tales violaciones y opina que el malestar del Sindicato deriva de una serie de acciones que el Ayuntamiento está tomando para “poner en orden las cosas”.

“Yo ayer (jueves) ordené la auditoría, la Tesorera tomó nota, y está buscando al auditor o despacho que lo pueda hacer. Pudiera ser también interna, pero no queremos tampoco dudas y que digan, 'No, pues, ellos son parte también en esto'. Queremos un despacho externo porque hay 6 millones de pesos que en el año se les paga por concepto de gastos operativos del Sindicato, y la pregunta primera es: ¿Por qué tiene que pagar el Ayuntamiento al Sindicato sus gastos operativos?”, cuestionó.

“Por eso están ellos enchilados y tienen coraje, por lo que estamos haciendo. Pero pueden decir, 'Oye, pero todo mundo (en el Sindicato) anda alborotado'... Sí, porque lo estamos afectando. ¿Y qué quieren que hagamos, que sigamos regalando el dinero?”, criticó.

“No tienen ningún elemento válido para decir que estamos incumpliendo con el Contrato Colectivo de trabajo. Primero porque, en cuanto a las becas que ellos argumentan, nadie ha traído una constancia de estudios aquí para justificar que está estudiando. Nadie, nadie. Ninguna persona a venido a pedirnos el cheque de préstamo de 5 mil pesos que les ofrecimos”, ejemplificó con uno de los más de 20 puntos que acusa el Stasac.

Por otro lado, Estrada Ferreiro afirmó que no es legítimo el paro de labores que se votó en la reunión del Sindicato, a pesar de que Alarid Rodríguez afirmara lo contrario.

“En primer lugar, no hubo el quórum para tomar un acuerdo de huelga. Había 900 sillas y unas doscientas cincuenta o trescientas paradas: daría un total de mil 300 personas. Ellos ocupaban más de 2 mil doscientos personas para tomar un acuerdo de huelga, no pueden tomarlo con menos: son dos terceras partes del total del padrón”, expresó, y compartió que el propio STASAC le solicitó al Ayuntamiento sólo 900 sillas.

“Habría que ver también, y se está investigando, si las personas que estaban ahí coinciden con el número de firmas que tienen porque hay informes de que a mucha gente la hicieron firmar en sus oficinas, en la calle, en los parques y jardines”, dijo.

Manifestó también que lo que sigue para el Ayuntamiento es esperar a que el notario público presente en la votación apruebe o deseche la misma. Asimismo, en caso de proceder la demanda, dijo que esperarán los tiempos legales que determine el tribunal.

“El tribunal tiene que recibir primeramente la demanda de emplazamiento, luego acordarlo si es válido y legal lo que están pidiendo, y luego emplazarnos para que nosotros contestemos a esto, y luego después declarar la huelga como válida o inexistente”, explicó el también abogado.