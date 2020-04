Hugo SÃ¡nchez asegura estar listo para dirigir al Real Madrid

Hugo Sánchez asegura estar listo para dirigir al Real Madrid

El Pentapichichi habló con Florentino Pérez, mandamás de los merengues

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Hugo Sánchez aseguró haber tenido una conversación con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, donde le afirmó estar listo para dirigir a los merengues.

“Le agradezco a Florentino Pérez que no me ha cerrado las puertas, pues él sabe que estoy en la mejor de las disposiciones para cuando sea necesario. Esto listo, preparado para cuando él me llame”, afirmó Sánchez.

El Pentapichichi lo reiteró durante una entrevista concedida al programa español El Chiringuito de Jugones, donde el ex ariete mexicano del cuadro merengue, de nueva cuenta, no quita el dedo del renglón sus intenciones de ser estratega del cuadro blanco.

El mexicano espera ser considerado próximamente ya que aún considera tener la edad para hacerlo.

(Con información de agencias)