I May Destroy You, Better Call Saul... Los mejores programas de TV en 2020, según 3 periodistas del NYT

Sin ofrecer un ranking de mejor a “mucho mejor”, The New York Times publica la lista de los mejores programas por orden alfabético, destacando las características que las hicieron estar este top

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Ya llegó la época del año que muchos esperaban, y junto con ella, el inicio de los conteos que recapitulan lo mejor de todas las áreas. El periódico The New York Times decidió no dejar pasar un solo día más diciembre y ya ha publicado su lista de los mejores shows de televisión que ha dejado este peculiar 2020.

A través de un trabajo en conjunto de los periodistas James Poniewozik, Mike Hale y Margaret Lyons han dado a conocer los títulos que para cada uno representan las 10 mejores producciones de televisión.

Los tres periodistas destacan el papel que ha jugado la pandemia respecto a la televisión, es decir desde que ha provocado que nos refugiemos en ella como forma de entretenimiento ante el encierro, hasta cómo fue que provocó el retraso de muchas producciones que aún no tiene ni fecha de estreno.

Sin ofrecer un ranking de mejor a “mucho mejor”, The New York Times publica la lista de los mejores programas por orden alfabético destacando las características que las hicieron estar este top.

A continuación, la lista con lo mejor del 2020:

JAMES PONIEWOZIK:

· Better Call Saul (AMC)

· Better Things (FX)

· City So Real (National Geographic) y The Good Lord Bird (Showtime)

· I May Destroy You (HBO)

· Keep Your Hands Off Eizouken! (Crunchyroll)

· Mrs. America (FX on Hulu)

· Normal People (Hulu)

· Pen15 (Hulu)

· P-Valley (Starz)

· What We Do in the Shadows (FX)

MIKE HALE

· Belgravia (Epix)

· The Bureau (Sundance Now)

· For Sama (PBS)

· Keep Your Hands Off Eizouken! (Crunchyroll)

· Kingdom (Netflix)

· My Brilliant Friend (HBO) y Patria (HBO)

· Mystery Road (Acorn TV)

· Temple (Spectrum)

MARGARET LYONS

· BoJack Horseman (Netflix)

· Brockmire (IFC)

· Corporate (Comedy Central)

· Doc McStuffins (Disney Junior)

· The Good Place (NBC)

· Last Chance U (Netflix)

· Lenox Hill (Netflix)

· Schitt’s Creek (Pop TV)

· Teenage Bounty Hunters (Netflix)

· Vida (Starz)