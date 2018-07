Identifica Codesin cuatro aspectos para desarrollar economía de Sinaloa - Noroeste

Identifica Codesin cuatro aspectos para desarrollar economía de Sinaloa

José Mario Cadena Bórquez explicó que Codesin hace estudios y construye planes que requieren tiempo, esfuerzo e inversión

Istar Meza

08/07/2018 | 00:41 AM

Para que detone el desarrollo económico en Sinaloa se tienen que alinear iniciativa privada, los gobiernos estatal y municipales en el impulso de cuatro aspectos principales: estrategias, atracción de inversiones y talento, proyectos estratégicos, y políticas públicas, señaló el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa.

El presidente ejecutivo José Mario Cadena Bórquez explicó que en Codesin se hacen estudios y se construyen planes que requieren tiempo, esfuerzo e inversión; sin embargo, los Gobiernos trabajan en planes a corto o mediano plazo, con la idea de presentar resultados inmediatos a la ciudadanía, pero lo que se requiere es no dejar de lado el impulso de proyectos a largo plazo.

“Codesin no es partidista, no es político, nos han tocado varios periodos en los que tenemos que cambiar la mesa de consejo, pero es una agenda estructurada en cuanto a proyectos, no es una agenda al vapor, de ocurrencias; hemos tenido éxito por eso, porque se hace en conjunto, gobierno, empresarios y academia, tomando en cuenta cada región”, explicó.

Actualmente el trabajo que tiene el Consejo es cabildear con los candidatos electos de las tres instancias, con el fin de impulsar la agenda actual, aprovechando la llegada del gas natural, para que la transformación del sector primario sea ya una realidad y pasar a ser un estado industrial, advirtió Cadena Bórquez.

La transición en Sinaloa

Codesin trabaja en 317 acciones estratégicas, enfocadas en un 95 por ciento, en cinco pilares que tiene Sinaloa para potenciar el desarrollo económico: bioeconomía, turismo, economía digital, logística y manufactura.

“Se requieren impulsar sectores estratégicos para consolidar una economía con mayor valor agregado, que generen empleos de calidad, incentiven la diversificación productiva y contribuyan a disminuir las brechas intra e interregionales”, destacó.

José Mario Cadena explicó que para ello se requiere que las bases de sustentabilidad ambiental, planeación urbana, sistema de derecho, investigación y desarrollo, educación, salud y gobiernos locales sean más eficientes.

Detalló que actualmente se cuenta con 304 participantes, aplicados en 46 proyectos prioritarios, divididos en 26 mesas que se distribuyen en cuatro secciones de la entidad; seis mesas en la región norte, cinco en la región centro norte, siete mesas en el centro y ocho en la región sur.

“Vamos trabajando con los cuatro centros regionales, cada mesa de trabajo involucra las bases y los pilares, cada uno es distinto; la economía del sur es muy distinta a la del norte; tenemos mesa de turismo en la del norte, pero no tan rica como la del sur”, pormenorizó.

Destacó, lo que se busca es dar valor agregado, ya que la agricultura por sí sola no va a impulsar la economía del estado.

Proyectos estratégicos Zona Norte

Para articular y vincular el Clúster Sinaloa Acuícola y el Clúster Ganadero del estado, se trabaja con la mesa estratégica de bioeconomía; se trabaja con la mesa de turismo, para articular la oferta de productos turísticos de la región Norte.

“En el norte el promedio es una noche de estadía en los hoteles, estamos buscando cómo se quedan dos noches... qué estamos haciendo, le vamos a invertir a Topolobampo para inventar el Puerto Mágico, existe el Pueblo Mágico, pero no el Puerto Mágico, por lo que se requieren estudios, traer a especialistas y no hacer a la improvisada”, explicó.

Se busca implementar el programa piloto del modelo de formación dual universitario, a través de la mesa de Capital Humano; crear un programa de desarrollo de proveedores y mano de obra para la industria, por medio de la mesa de Desarrollo industrial.

José Mario Cadena informó que se busca crear una ciudad sustentable por medio de una red ciudadana para el desarrollo urbano sustentable, se está haciendo un levantamiento de zonas industriales, de la mano con los Implanes cuidando el desarrollo.

Se pretende integrar el ecosistema de emprendimiento e innovación con los sectores de la región, para crear una cultura innovadora y promover la modernización, ampliación y eficientización de servicios en la terminal portuaria de Topolobampo.

“Lo detonante es el puerto de Topolobampo, la carretera Topolobampo-Chihuahua, los parques industriales, estamos hablando de nuevas carreteras”, detalló.

Proyectos estratégicos Zona Centro Norte

Se buscan negocios alternativos, específicamente la factibilidad técnica y de mercado del cultivo de aguacate como alternativa de alto valor para la región y en la industria para alimentos se gestiona el valor agregado del sector agrícola.

Se pretende desarrollar un corredor turístico, ya se trabaja en la segunda etapa de la ruta turística Sebastián de Évora; está el proyecto del malecón de Mocorito y el fortalecimiento de Sinaloa municipio como destino turístico.

Detalló que en logística se está relanzando el parque industrial del Burrión, para denominarlo Parque Industrial Guasave y hacerlo de clase mundial, ya se tiene el acuerdo de la maquiladora que se va a integrar, con la idea de expandirse y llegar a las 40 hectáreas.

Proyectos estratégicos Zona Centro

El presidente ejecutivo de Codesin dijo, Culiacán está creciendo mucho, se apuesta al Implan para crear un plan piloto de ordenamiento urbano y movilidad metropolitana; se trabaja en una reforma al transporte público en Sinaloa y en un proyecto para mejorar el transporte público de Navolato.

Se formó el clúster de tecnología digital y de bioeconomía, cuestiones en las que Culiacán es próspera, más en la cuestión agrícola, por el movimiento y derrama económica que hay.

“Se está creando el centro táctico de operaciones, lo está impulsando Juan Habermann, logró que los agricultores y módulos dieran dinero para hacer la donación de ese terreno y sigue avanzando”, explicó.

Dijo que se están haciendo estudios para que se abra la boca de la Bahía de Altata y sirva como refugio; hay un proyecto de tren turístico para enlazar a Mazatlán con El fuerte y hacer una ruta turística por tren.

“En turismo ecológico hablamos de Cosalá, Surutato y los consejos de Elota y Navolato que se están trabajando”, detalló.

Proyecto estratégicos Zona Sur

Destacó para esta zona la mesa de turismo que es muy dinámica, porque se cuenta con el reto de echar a volar el reto de Playa Espíritu, complejo turístico para el que se traen opciones para hacer una cadena a nivel mundial.

“Es una inversión muy grande, quieren más inversión, más infraestructura, pero para generar más infraestructura quieren hoteles y si no hay hoteles para que le sigo metiendo, necesitamos echar a volar ese proyecto, no podemos dejarlo a ver si alguien viene, nosotros tenemos que buscar”, señaló.

En bioeconomía se trata de desarrollar un modelo de certificación integral sustentable para la producción y buenas prácticas del sector primario, y un programa de investigación y desarrollo de estrategias para la innovación y nuevos productos.

Dijo que se habla del corredor logístico industrial Urías-Villa Unión-Concordia; por la parte turística se necesita impulsar la ciudad sustentable y la conectividad digital, el fomento de valores a través de la educación.

Mas proyectos, detalló, son la construcción de la presa Santa María y distrito de riego; el sistema de riego de la presa Picachos; la presa de almacenamiento y zona de riego Coyotes, de Concordia; la regeneración del sistema integral y alcantarillado y pluvial; la construcción de la presa de almacenamiento La Botella y Acueducto.

“Hay mucha agua allá en el Sur que se está yendo al mar, por lo que estamos poniendo esos proyectos sobre la mesa, pero hay que invertirle recursos; en las presas Santa María y Picachos ya está la inversión hecha y se empezó al revés, con la presa en lugar de la distritación”, señaló.

Advirtió que en cada zona se presentan las propuestas, con desglose, para avanzar en los temas que se pueda, pero sin dejar de lado los proyectos que se tienen, que no son aceptado pero que al continuar con la gestión se pueden ir sumando a los planes de trabajo.