Identifican por sobrenombre el presunto responsable de matar a un hombre en la Flores Magón, en Mazatlán: SSPM

Juan Ramón Alfaro Gaxiola informa que la Fiscalía General del Estado es la que investiga el homicidio

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El presunto responsable de matar con un arma blanca la tarde del domingo a un hombre en calles de la Colonia Ricardo Flores Magón, ya se encuentra identificado por sobrenombre, pero es la Fiscalía General de Justicia del Estado quien realiza las investigaciones, manifestó el Secretario de Seguridad Pública Municipal.

"Se dio ese incidente, hubo una riña entre ambas personas, en ese momento no estaba pasando por ahí la unidad, hasta que no se hizo el llamado por parte de la ciudadanía acudimos, ya tenemos el apodo de la persona, nada más que ahí ya le compete al Grupo Apolo (de la FGES) y no queremos entorpecer la labor de ellos", añadió Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, poco antes de las 15:00 horas del domingo un hombre identificado como Irving Moisés "N", de 26 años de edad, vecino de la misma colonia en mención, perdió la vida al ser atacado por otra persona con un arma blanca cuando circulaba en una bicicleta entre las calles Adelfa y Bahía Kino.

Tras la agresión, el presunto responsable huyó del lugar, pero está identificado por sobrenombre.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para las diligencias de ley, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado inició las respectivas investigaciones en busca de esclarecer los hechos y detener al responsable.