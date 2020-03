Igual que médicos y soldados, no puedo ponerme en cuarentena: AMLO

Todos a cumplir las recomendaciones, si hay calentura, si hay tos seca, si tenemos dificultades para respirar, si tenemos dolor de cuerpo y se ha agregado los problemas de olfato, son síntomas que indican que podemos tener contagio

Carlos Álvarez

27/03/2020 | 09:30 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó ponerse en cuarentena por la pandemia coronavirus Covid-19, ya que, según dijo esta mañana, está dedicando más tiempo a atender la emergencia sanitaria.

"Ya la mayoría de los adultos mayores está en sus casas, ya tengo el informe. Yo no puedo ponerme en cuarentena, no me puedo aislar, como también los médicos, los de la Guardia Nacional, del Ejército, la Marina, los que abastecen el agua que consumimos", señaló durante la conferencia de prensa matutina realizada en Palacio Nacional.

"Estoy trabajando todos los días, e igual, o a la mejor un poco más que antes, precisamente por la emergencia, tengo que estar pendiente, y tengo que continuar con mis labores. Le estoy dedicando mucho más tiempo con las acciones dedicadas al coronavirus", insistió el político tabasqueño.

Por ejemplo, el mandatario nacional indicó que durante la reunión diaria de su gabinete, donde el objetivo principal es el de la seguridad, hoy se está dedicando 10 minutos a dicho tema, y el resto de la hora al plan para atender el coronavirus Covid-19.

El titular del Poder Ejecutivo federal recordó que este día también realizará una gira de trabajo por Bahía de Banderas, Nayarit, y Tijuana, Baja California; sin embargo, recordó que no habrá concentraciones masivas en sus eventos públicos.

López Obrador también habló respecto a las medidas señaladas por la Secretaría de Salud (SSa) federal, además de que afirmó que se tienen las instalaciones, personal médico y equipo necesario para enfrentar cualquier eventualidad. Sin embargo, pidió a la población no confiarse sobre el tema.

"Todos a cumplir las recomendaciones, si hay calentura, si hay tos seca, si tenemos dificultades para respirar, si tenemos dolor de cuerpo y se ha agregado los problemas de olfato, son síntomas que indican que podemos tener contagio. Procurar no salir, no usar de más los cubrebocas, porque lo necesitan los médicos y los que están enfermos", dijo el Presidente.

"Exhortando a la población que cumpla con las disposiciones, nos conviene, hasta ahora hay una situación controlada, no hay ningún desbordamiento en el coronavirus, es de acuerdo a lo que los técnicos en los médicos y especialistas están previendo, y esto obedece a las medidas que se han aplicado desde hace tres meses, antes que ninguno otro país", aseguró.

"No exageremos. Es muy importante que nos cuidemos [...] Hay que ser solidarios y muy fraternos, no es el tiempo de mezquindades y a los adversarios exhortarlos a que ya no sigan mostrando el cobre, porque perjudican, confunden y dan pena ajena, porque ellos también se perjudican", subrayó el mandatario nacional.