SURFING

IMDEM presenta evento incluyente de surfing

El evento, llamado Surf Terapia Imdem, tendrá lugar este domingo 13 de octubre en la zona de playa de Hotel Pueblo Bonito

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Bajo el nombre de Surf Terapia Imdem, con la invitación a todas las personas con alguna capacidad especial, este domingo 13 de octubre en la zona de playa de Hotel Pueblo Bonito se ofrecerán clases gratis de la disciplina de surfing.

A partir de las 9:00 horas se recibirá a toda persona que acuda al lugar con cualquier tipo de discapacidad, incluyendo trastornos del espectro Autista, Síndrome de Down, entre otras.

Por primera vez en Sinaloa, en este caso Mazatlán, se contará con este tipo de terapia a través del surfing, únicamente llevándose a cabo en Baja California y en otros puntos del País, destacando Acapulco.

Lo anterior se dio a conocer en conferencia de prensa encabezada por el director del Instituto Municipal del Deporte, Humberto Álvarez Osuna; Fabiola Verde Rosas, coordinadora de Ligas y Clubes de Imdem; Roberto Durán, director técnico de la Asociación de Surfing del Estado de Sinaloa.

Además de Manuel Inzunza, coordinador de clases de Surfing Adaptado; Juan Martín Díaz, director de la Escuela de Surfing Adaptado Imdem, y Carlos Luna, pionero de esta terapia en México y que realizó un documental denominado "Amigos también".

"Me da un gran gusto poder reunir a todas las personas involucradas, y más por el tema tan importante de ser incluyentes, el que estén todos aquí me da mucho gusto, ya que en Mazatlán hay divisionismo en todo, como por ejemplo en las Asociaciones de Hoteles, de Contadores, de Abogados, etc", externó Álvarez Osuna.

Desde meses atrás se lleva a cabo en la zona de playa de Pueblo Bonito las clases gratuitas de surf para todos los interesados y este fin de semana será especialmente enfocado a las personas con capacidades diferentes.

"Es algo nuevo este tipo de terapias a través de este deporte y en el agua, pueden acudir todos los familiares de esas personas con cualquier tipo de discapacidad, llámese Autismo, Síndrome de Down, en sillas de ruedas, capacidades especiales, para que disfruten de este momento y sea una terapia que les ayude bastante en su salud", expresó Durán.

Luna impartirá estas clases tal y como son en Rosarito, en la que se usarán tablas con remo (Paddle Board)

Los interedos se pueden registrar a través de las redes sociales de Imdem, Barracrudas y Surf Inn Mazatlan.