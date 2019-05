Impacta a colegas muerte del intÃ©rprete de Chewbacca en Star Wars

El director de cine George Lucas, Mark Hamill ("Luke Skywalker") y Harrison Ford ("Han Solo") tuvieron sentidas palabras para Peter Mayhew, su ex colega en la exitosa saga espacial, quien falleció a los 74 años.

Se convirtió en un actor mundialmente famoso sin mostrar nunca su rostro en la pantalla. Peter Mayhew, que interpretó durante años a Chewbacca, el extraterrestre gigante y peludo de la saga “Star Wars”, falleció el martes a los 74 años, anunció su familia.

“Nos dejó en la noche del 30 de abril de 2019, rodeado de su familia, en su casa en el norte de Texas”, indicaron sus allegados en su cuenta de Twitter, de acuerdo a la nacion.com.

Mayhew, nacido en Londres en mayo de 1944, medía 2,21 m, lo que le permitió conseguir su primer papel en el cine en 1976 en el rodaje de “Simbad y el ojo del tigre”, en el que dio vida a un minotauro.

El año siguiente, el director George Lucas, impresionado por su estatura, lo eligió para interpretar a Chewbacca en la primera película de “Star Wars”.

Mayhew apenas tuvo que levantarse del sofá en el que estaba sentado para convencer a George Lucas de contratarlo, según contó el actor en 2013.

“Básicamente, esa fue la entrevista. Se volvió hacia (el productor) Gary (Kurtz) y dijo: ‘creo que lo hemos encontrado'”.

“Peter era un hombre maravilloso. Era el ser humano más cercano a un Wookie: un gran corazón, una naturaleza amable... y aprendí a dejarlo siempre ganar”, dijo en un comunicado George Lucas, en un guiño al mal carácter de esa especie extraterrestre.

“Era un buen amigo y me entristece su fallecimiento”, añadió el creador de “Star Wars”.

Mayhew siguió interpretando el célebre Wookie hasta “El despertar de la fuerza” en 2015, antes de ser sustituido por motivos de salud. Conservó sin embargo un papel de consejero para su sucesor en el papel de Chewbacca, el jugador de baloncesto finlandés Joonas Suotamo, que mide 2,09 m.

Mark Hamill

“EL MÁS AMABLE DE LOS GIGANTES”

“Era el más amable de los gigantes. Un gran hombre con un corazón aún más grande que nunca dejaba de hacerme sonreír, y un amigo leal al que quería profundamente”, tuiteó Mark Hamill, el intérprete de Luke Skywalker en “Star Wars”.

He was the gentlest of giants-A big man with an even bigger heart who never failed to make me smile & a loyal friend who I loved dearly-I'm grateful for the memories we shared & I'm a better man for just having known him. Thanks Pete #RIPPeterMayhew #Heartbroken @TheWookieeRoars pic.twitter.com/8xbq9HEWF2