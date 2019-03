Impulsa Mario Zamora que 3de3 sea pÃºblica

Busca que por obligación se dé a conocer al público

Impulsa Mario Zamora que 3de3 sea pública

Esta propuesta abarcaría a todos los funcionarios públicos de alto nivel, señala el Senador

Gabriel Mercado

CULIACÁN.- Para que haya un mayor avance en la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, lo cual ha sido una de las mayores demandas de la ciudadanía, el Senador por el PRI Mario Zamora Gastélum está impulsando desde la cámara alta una iniciativa para que obligatoriamente las declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de interés sean públicas.

Actualmente la ley obliga a los servidores públicos a entregar estos informes, llamados comúnmente “3de3”, a los respectivos órganos internos de control, pero si la persona lo desea, puede reservar la información para que el público en general no pueda acceder a ella.

En entrevista Mario Zamora mencionó que esta propuesta abarcaría a todos los funcionarios públicos de alto nivel: directores generales, subsecretarios, secretarios; además de representantes populares, como alcaldes, regidores, gobernadores, diputados locales, diputados federales y senadores.

Además, dijo, se sugiere que una tercera persona se encargue de validar que la información entregada sea correcta, y luego no se den sorpresas, como ha ocurrido, donde se descubre que los funcionarios tenían más propiedades de las que declararon.

“Yo le estoy agregando que un tercero, independiente, en este caso estamos pensando en un contador, con licencia, en un proceso sencillo de auditoría, certifique que vives acorde a lo que dices tener”, explicó.

“Todo mundo conocemos casos o hemos escuchado en cualquier pueblo, chico, mediano o grande de México, del típico hombre o mujer, que vive de cierta manera, de repente lo hacen regidor, lo hacen subsecretario, lo hacen secretario, y a los cuatro, cinco meses, ya trae una Suburban, y de repente empieza a volar en primera clase o de repente se cambia de casa, el tema cómo explicas”, añadió Zamora Gastélum.

Dijo que el problema no es que el funcionario tenga dinero, siempre y cuando explique de manera lógica cómo lo obtuvo, y haya un análisis anual del desarrollo de su patrimonio para no levantar suspicacias, y así además le permite a la ciudadanía poder señalar si ve que alguien no vive acorde a lo presentado o cambia su forma de vivir sin explicación.

Añadió que aquí la persona que certifica también correría el riesgo de perder su licencia en caso que se corrompa ayudando a falsear la información.

Actualmente la propuesta se encuentra en las comisiones del Senado.