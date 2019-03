Dirección de Turismo

Impulsarán Circuitos Turísticos en Mazatlán y el sur

El Director Municipal de Turismo expresó que para esos circuitos se busca llevar a todo tipo de turismo, pero dijo no poder dar a conocer por el momento más detalles, eso se hará poco antes de Semana Santa.

Belizario Reyes

Tomando como ejemplo los resultados logrados en el Corredor Turístico, Gastronómico y Artesanal de La Noria, se impulsarán otros circuitos turísticos en el municipio de Mazatlán y el sur de Sinaloa, dijo el Director Municipal de Turismo, Iván Picos.

Agregó que lo que se está haciendo en La Noria es un trabajo no del Gobierno sino de la gente, el mensaje del Alcalde y del Gobierno Federal es que se tiene que empoderar a la gente, debe tener un sentido de perspectiva más allá de lo que es su propio negocio, se trata de toda su comunidad.

“Y si logramos en esta síntesis también desarrollar toda la región, en Mazatlán por ejemplo desde la parte de la ciudad turística, llevarla a nuestras regiones y el siguiente paso es llevarla más allá del municipio de Mazatlán, entonces estamos teniendo un sentido de competitividad de toda la región, de todo el sur de Sinaloa, que son los siguientes pasos que estaremos dando nosotros como Municipio”, continuó el funcionario municipal.

“Efectivamente nuestro tema como Municipio es desarrollar muchos Circuitos Turísticos, ya tenemos varios muy trabajados, el trabajo que ha puesto La Noria, y por eso es el tema importante, es el que nos ha dado el ejemplo de cuál es el camino que debemos dar (seguir), obviamente que vamos a poner detalles porque cada uno de los circuitos tiene particularidades”.

Se puede lograr un esquema de sana competitividad con el simple hecho de que el turista siempre tenga opciones buenas, de seguridad, opciones muy interesantes para poder experimentar Mazatlán en toda la extensión de su palabra, reiteró.

“Ya no solamente es el sol y playa que manejamos, ya no solamente es el Centro Histórico, el lograr que la gente pierda ese miedo que se tenía, que afortunadamente ya no se tiene”, expresó, “el llamado aquí que me gustaría manejar es a estas comunidades rurales de Sinaloa que se pongan las pilas, que aprovechen, lo que ellos ven como cotidiano es algo maravilloso para un turista que está buscando (eso)”.

Estas oportunidades son las que los turistas de hoy y de mañana están buscando.

Agregaron que no sólo se está trabajando en el Circuito o Corredor Turístico de La Noria, sino en seis circuitos integrados al municipio de Mazatlán, de los cuales se tienen conformados cuatro comités adicionales al de La Noria, ya constituidos y con las respectivas firmas, se está esperando el momento adecuado para darlos a conocer públicamente.

El Director Municipal de Turismo expresó que para esos circuitos se busca llevar a todo tipo de turismo, pero dijo no poder dar a conocer por el momento más detalles, eso se hará poco antes de Semana Santa.