IMSS atenderÃ¡ en estados que no entren al Insabi

IMSS atenderá en estados que no entren al Insabi

Hasta el momento se han sumado a este nuevo sistema 18 entidades

Noroeste / Redacción

21/01/2020 | 08:50 AM

Un total de 18 estados se han adherido al Instituto de Salud del Bienestar y 14 están están de hacerlo, informó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante la conferencia de prensa matutina presidencial.

Al presentar el informe "El Pulso de la Salud", el funcionario federal aseguró que la atención médica para personas sin seguridad social será gratuita, y que en las 19 entidades donde todavía no opera el Insabi, la población contará con las clínicas y hospitales rurales del IMSS Bienestar, ello aunque el respectivo Gobierno estatal no firme el convenio de adhesión o no estén de acuerdo con el nuevo sistema de atención.

Explicó que al sumarse al Insabi, los gobernadores no ceden nada, sino que se comprometen en otorgar la atención médica gratuita.

Además, dijo que ya se enviaron los techos presupuestales a los estados, y se les informó la cantidad que se les transferirá para la atención a la salud.

El funcionario federal detalló que los estados que ya se adhirieron al Instituto son Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Baja California, Oaxaca, Sonora, Puebla, Guerrero, Estado de México, Chiapas, Veracruz, Colima, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Querétaro.

López-Gatell Ramírez afirmó que las entidades que están en proceso de adherirse al Insabi son Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Aguascalientes.

El funcionario federal señaló que se avanzará en el proceso de basificación de 83 mil 368 trabajadores eventuales y por honorarios.

También aseguró que hay más de 38 mil solicitudes de médicos y enfermeras dispuestos a trabajar bajo el enfoque de la “medicina social y comunitaria”.

En total, según dijo López-Gatell Ramírez , hay 22 mil 230 unidades de Salud para asegurados y no asegurados; de los cuales, 20 mil 831 son centros (donde se previene, diagnostica y se otorga tratamiento de enfermedades sencillas); mil 231 hospitales generales (para hospitalización y cirugía) y 166 nosocomios de Alta Especialidad.

Por otra parte, el subsecretario de la Secretaría de Salud (SSa) Federal, aseveró que la atención será gratuita para todos los pacientes, independiente de su enfermedad. Asimismo, puso a disposición de la ciudadanía el número 800-767–85–27, para que denuncien cobros indebidos en los servicios médicos.

En su turno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que antes de que concluya el plazo para firmar el convenio de adhesión -que vence el 31 de enero- se sumen el resto de los gobernadores, la mayoría afiliados al Partido Acción Nacional, mismos que han expresado su rechazo a otorgar atención gratuita en el tercer nivel.

El mandatario nacional aseveró que se consolidará el sistema de Salud, por lo que será muy difícil que al término de su sexenio se tenga un retroceso.

El político tabasqueño golpeó el atril y dijo que "tocaba madera" para comprometerse a que no regresará el sistema privatizador en el sector.

"Vamos a esperar todavía a que concluya el término legal. No queremos polemizar sobre eso. Ya se ha conseguido que un número importante de gobernadores acepten este método de trabajo y no dudo que antes de que termine el plazo del 31 de enero se adhieran otros", comentó el titular del Poder Ejecutivo Federal.