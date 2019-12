Inauguración de House of BTS reúne a cientos de fans en CdMx

Los ARMY formaron una larga fila para poder ser de los primeros en entrar a la tienda oficial de la banda de K-Pop

Noroeste / Redacción

13/12/2019 | 10:52 AM

MÉXICO._ Desde las primeras horas del día, fans de BTS llegaron a Plaza Carso y se formaron para poder ser de los primeros en ingresar a la BTS Pop-Up: House of BTS, la tienda oficial de la famosa banda surcoreana de K-Pop.

Debido a que la tienda estará en México por tiempo limitado, los ARMY no dudaron en acudir desde el día de la inauguración y en redes sociales compartieron videos de la larga fila que se formó en las inmediaciones del recinto en donde estarán a la venta artículos de la agrupación.

En los videos compartidos en Twitter se puede ver que en la entrada hay un letrero luminoso y que desde antes de las 8:00 horas ya había cientos de personas formadas, incluso algunos testigos aseguran que podría haber más de mil fans esperando su turno para ingresar, citó milenio.com.

[TRAD] Reporteros : Lento! Lento! Seokjin:.... 🐢... © Eternalroomies | ARMY MX 🇲🇽 pic.twitter.com/YoSZqLUDDt — ARMY México 🌸 (@BTS_MXCO) 13 de diciembre de 2019

A pesar de que en mayo de este año BTS realizó una venta especial en Plaza Loreto, los fans celebraron la apertura de la BTS Pop-Up: House of BTS ya que sólo existe una en Corea del Sur y otra en Japón.

De verdad les dijeron "bienvenidas a casa" y te puedo asegurar que no hay mejor hogar que el que te ofrece bangtan en tan cálido todo junto a ellos. DIOS NO PUEDE SER QUE ESTE LLORANDO POR NO PODER ESTAR AHI #HOUSE_OF_BTS_in_CDMX pic.twitter.com/1gHFJ2jTLL — Jeon; duh (@kookiejoels) 13 de diciembre de 2019

En la #HOUSE_OF_BTS_in_CDMX se tomaron el tiempo de diseñar merch con detalles mexicanos, por ejemplo el logo de @BTS_twt en una compostura o relleno de cosas típicas 😭 pic.twitter.com/lnvsGGFwLe — 𝗇𝖺𝗁𝗈 💜 (@bangtanchingon) 13 de diciembre de 2019

Una de las sorpresas con las que los ARMY se encontraron dentro de la tienda fue la parada de autobús que aparece en la portada de You Never Walk Alone, en donde pueden dejar mensajes para Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Dirección, fechas y horario: La BTS Pop-Up: House of BTS estará ubicada en Lago Zurich número 245 en la colonia Granada Ampliación, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Muy cerca de la puerta 5 de Plaza Carso.

Los visitantes podrán permanecer en la tienda de 8:00 a 21:00 horas, a partir del 13 de diciembre de este año y hasta el 26 de enero de 2020.