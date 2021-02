Incongruente e innecesaria, alianza entre Rocha y Cuén: especialistas

Los investigadores Ernesto Hernández Norzagaray y Arturo Santamaría Gómez señalan que al ir juntos Morena y PAS por la gubernatura se cae en una contradicción

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Los investigadores Ernesto Hernández Norzagaray y Arturo Santamaría Gómez coincidieron en que la alianza entre Morena y el PAS para la Gubernatura de Sinaloa, es incongruente y electoramente innecesaria.

Ambos señalaron que al ir juntos Rubén Rocha Moya, precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la Gubernatura, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, presidente del Partido Sinaloense y también precandidato a la Gubernatura, se cae en una contradicción.

“Esta alianza es cualitativamente distinta porque parte de una incongruencia, él (Rocha Moya) en la campaña de 2018 se pronunció en contra del cacicazgo en la UAS, y que ahora, por una coyuntura electoral se olvida aquello, no habla más que de una falta de solidez política”, declaró el politólogo Hernández Norzagaray.

Dijo que de acuerdo a las últimas encuestas sobre la elección a Gobernador en Sinaloa, quien está en primer lugar en intención de voto es Morena, y por un margen amplio, mientras que el PAS aparece muy abajo en la medición, por lo que posiblemente Rocha Moya no necesitaba de Cuén Ojeda para sumar en consideración.

Santamaría Gómez, quien también hizo referencia en las encuestas, explicó que quizá lo que busca Morena es la estructura universitaria del PAS para el día de la elección cuidar las casillas y los votos, aunque en intención de voto no sumara mucho.

“Para Morena era innecesaria esa alianza, en números (el PAS) no le suma gran cosa, es muy grande la ventaja que tiene Morena sobre la coalición (PRI, PAN y PRD), ellos piensan quizá no tanto en el aporte electoral si no en la estructura el día de la elección, cubrir todas las casillas”, dijo.

“Por otro lado el PRI se ha dicho que eso lo beneficia, le da 'municiones' a la coalición Va por México para atacar, el manejo partidario de la UAS se olvida ante la coyuntura electoral, pero bueno, los políticos están llenos de contradicciones”.