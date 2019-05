Incrementa 12 por ciento el robo a comercio en Sinaloa: SSP

Cristóbal Castañeda Camarillo Secretario de Seguridad Pública informó que es un delito que bajó en los primeros meses del año

Karen Bravo

CULIACÁN.- El delito de robo a comercio tuvo un incremento en Sinaloa del 12 por ciento, sin embargo estaba a la baja en los primeros meses del año informó a Noroeste el Secretario de Seguridad Pública Cristóbal Castañeda Camarillo.

De acuerdo con el índice del Centro Empresarial de Sinaloa publicado por Coparmex, el 72.1 por ciento de los comercios en la entidad han sido víctimas del delito en el último año, cifra refutada por la Secretaría de Seguridad Pública.

"No sabemos cuál es la metodología que hayan seguido para realizar esta encuesta, las estadísticas que tenemos nosotros es muy diferente, si no se acercan a la Fiscalía o no reportan al 911 para nosotros es sumamente complejo la realidad de los negocios", dijo Castañeda Camarillo.

"Hoy por hoy las estadísticas que tenemos manejan números diferentes", agregó.

Contrario a los datos de Coparmex, la Secretaría de Seguridad asegura que este delito presentó baja incidencia en el primer trimestre del 2019.

"Según lo que tenemos con el Semáforo nacional nos han situado en que ha sido el primer trimestre fue el de más baja incidencia de los últimos días", expresó el Secretario.

"Teníamos una tendencia a la baja, pero en el último mes tuvimos un incremento del 12 por ciento cuando mucho" agregó.

Los índices también están desfasados debido a que los comercios tardan hasta un mes y medio en reportar los hechos, comentó el funcionario.