Incrementan riesgo de contagio quienes salieron el 30 de abril por festejos del Día del Niño: Eloy Ruiz

El Coordinador Municipal de Protección Civil dice que se espera que no se repita o se agrave esa situación el Día de las Madres

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Lo único que hicieron quienes salieron el pasado 30 de abril en Mazatlán aumentando la cantidad de personas en la calle fue incrementar el riesgo de contagio del Covid-19 y se espera que eso no se repita o se agrave el Día de las Madres, dijo el Coordinador Municipal de Protección Civil.

“Es lo único que están haciendo, incrementar la posibilidad de riesgo de contagio”, añadió Eloy Ruiz Gastélum.

Ante el incremento de personas que salieron de sus casas pasado jueves en Mazatlán a realizar compra de pasteles o a hacer alguna otra actividad por el festejo del Día del Niño, reiteró que están tirando por la borda lo que hacen las diferentes autoridades sanitarias y de los diferentes niveles de gobierno para prevenir contagios de coronavirus.

“Esperamos que el 10 de mayo no se vea una situación como la que se vio el Día del Niño o más grave”, continuó Ruiz Gastélum.

Y es que ese día además del incremento del tráfico vehicular en la ciudad, se vieron largas filas de personas en diferentes pastelerías, principalmente en una ubicada en la Avenida Manuel J. Clouthier, donde tuvo que presentarse personal de Protección Civil y de la Policía Preventiva Municipal para prevenir aglomeraciones, buscando que la gente guardara sana distancia.

El Coordinador Municipal de Protección Civil reiteró el llamado a la población en general a atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias de quedarse en su casa, que use el cubrebocas y gel antibacterial, y si no tiene algo esencial a qué salir no lo haga para que no se expanda el contagio y se tarde más el proceso de recuperación de la ciudad.

Expresó que además de la expansión del contagio del Covid-19 con la salida en mayor cantidad de gente como ocurrió el pasado 30 de abril, lo que puede provocar además de la enfermedad, es que se tarden más en reabrir las fuentes de trabajo y se reactiven las actividades económicas.

Ruiz Gastélum subrayó que son muchas las personas que tienen deseos de salir a caminar al paseo costero, a disfrutar de una comida en familia, entre otras actividades, pero eso podría tardarse en llegar si la gente sigue saliendo en gran cantidad como el pasado 30 de abril.

No se deben echar por la borda todas las acciones que se han implementado como los cierres de playas, hoteles y demás establecimientos que recomiendan las autoridades sanitarias y que vigila que se acaten los elementos de diferentes instituciones de seguridad o que se zaniticen los principales sitios de la ciudad, reiteró.

El funcionario reiteró el llamado para que las personas se concienticen no se expongan al contagio y eviten llevar la enfermedad a sus familiares que se encuentran resguardados en sus domicilios.