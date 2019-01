Incumplen 41 funcionarios y ex funcionarios de Guasave con su declaraciÃ³n patrimonial

Incumplen 41 funcionarios y ex funcionarios de Guasave con su declaración patrimonial

A quienes no cumplieron con ese mandato ya se les giró oficio y si lo ignoran serán sujetos a sanciones

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Se venció el plazo para que ex funcionarios municipales de la administración pasada y los servidores públicos que entraron con el gobierno de Aurelia Leal presentarán su declaración patrimonial, pero 41 de ellos no lo hicieron, reveló Efraín Zavala Espinoza.

El síndico procurador del Ayuntamiento de Guasave detalló que 51 ex funcionarios sí entregaron a su debido tiempo dicha declaración, pero 29 no lo hicieron; mientras que de los funcionarios entrantes cumplieron 44 y 12 no lo hicieron.

“Ya iniciamos un procedimiento a los funcionarios que no cumplieron con su declaración de su situación patrimonial, tanto a los que salieron como a los entrantes, para requerirlos para que expliquen cuál fue la situación, por qué no cumplieron en tiempo y forma”, aseveró.

Zavala Espinoza detalló que una vez que quienes no cumplieron reciben el requerimiento, tienen un plazo adicional de 30 días para presentar su declaración patrimonial y en caso de hacer caso omiso de nuevo se les aplica una sanción.

“Se les aplica la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos tanto a salientes y entrantes a quienes hagan caso omiso y las sanciones pueden ser desde una amonestación, dejar sin efecto los nombramientos de los funcionarios entrantes o hasta puede haber una inhabilitación de tres meses a un año para ocupar un cargo en el servicio público”, aseveró.

El Síndico Procurador aclaró que en el caso de los servidores públicos que no cumplieron con la entrega de su declaración patrimonial no hay funcionarios de primer nivel, ni entre los salientes ni de los que llegaron.

Llamó a quienes no han cumplido con esta obligación que marca la ley a que presenten su estado de bienes antes de que se les venza el plazo del apercibimiento, y evitar con ello una sanción.

Quien no cumpla, se va: Alcaldesa

Los funcionarios de la administración municipal de Guasave que se opongan a declarar su patrimonio serán removidos de sus cargos, adelantó la Alcaldesa Aurelia Leal López.

“Son más de 10 personas, entre ellas está la secretaria de Presidencia, Karina Vallejo, que ya fue exhortada. El llamado es que cumplan, que observen la ley, ya tuvimos una reunión de gabinete hace cuatro días y dijimos que no va haber perdón y quien no cumpla va para afuera”, sentenció.

La Presidenta Municipal indicó que en la propia ley se marca que los servidores públicos que no presenten su declaración patrimonial se les revoca el nombramiento.