Indígenas acusan al Gobierno estatal de violentar derechos y autonomía

Solicitan la intervención del INPI, de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la Unión, y de la CNDH

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Indígenas de la zona norte acusaron al Gobierno del Estado de violentar sus derechos y su autonomía a través del Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes-Mayos de Sinaloa.

Los indígenas, que mantienen tomadas las oficinas del Consejo desde la tarde de este martes, enviaron una carta a instancias federales exponiendo que el Gobierno del Estado 'se ha estado entrometiendo en funciones e inmiscuyéndose dentro de las elecciones de los gobernadores tradicionales' de los 28 centros ceremoniales.

"El presente Gobierno del Estado de Sinaloa ha estado violentando nuestra autonomía y forma de organización para lograr con esto el control político y social de nuestras comunidades yoremes. Por tal motivo, tenemos a bien el solicitar a las diferentes comisiones que se relacionan respecto a nuestros derechos, por lo que exigimos una pronta intervención, ya que de lo contrario responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de los enfrentamientos y derramamientos de sangre que pudiese haber", se lee en el documento.

La misiva fue enviada a la Diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso de la Unión; a Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; y a Javier López Sánchez, director de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; con copia a los Diputados Yadira Marcos, Lucinda Sandoval, Tatiana Clouthier e Iván Ayala.

Los indígenas dan un plazo de tres días para ser atendidos por estas instancias, y advierten que en caso de no ser así, tomarán medidas 'más drásticas'.

Felipe Montaño Valenzuela, Gobernador Tradicional de Ohuira, indicó que los Pueblos Originarios se encuentran otra vez en una sola voz y en pie de lucha porque sus demandas no han sido resueltas, exigiendo la destitución de Librado Bacasegua como presidente del Consejo Supremo de Kobanaros 'por tantas injusticias y por la traición que ha cometido'.

Cabe señalar, que Librado Bacasegua busca imponer a Teodoro Castañeda como Gobernador Tradicional de Ohuira, mediante un proceso que no cumple con los usos y costumbres de la etnia, y Montaño Valenzuela señaló que esto se debe a que Bacasegua tiene 'compromisos' con la empresa Gas y Petroquímica de Occidente para impulsar el proyecto de la planta de amoniaco que pretenden construir en Topolobampo.

"El señor Librado Bacasegua, al permitir que una planta extranjera venga a establecerse propiamente en territorio indígena, de los pueblos nativos, ha provocado rencillas y división. ¡Nuestras tierras y territorios no están en venta!, por lo tanto, al no haber hecho una consulta el gobierno no puede proceder ninguna empresa, ni extranjera ni mexicana. Si Librado Bacasegua quiere respeto, que empiece a respetar a los pueblos originarios, y si no es así, creo yo que está traicionando a nuestra propia sangre", expresó.

"Yo hago responsable a Librado Bacasegua de lo que nos pueda suceder, al Gobierno del Estado, y en nuestra comunidad de Ohuira, a Guadalupe Pacheco Villanueva, porque esta persona ha venido manejando a algunos yoremes porque tiene compromisos con la planta de amoniaco... Vamos a seguir en este desconocimiento de Librado Bacasegua porque no nos sirve, se sirve de nosotros", agregó.

En la toma de las oficinas del Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes-Mayos de Sinaloa, ubicadas en Los Mochis, participan indígenas de Ohuira, Capomos, Jahuara, Vallejo, San Miguel Zapotitlán, Nuevo San Miguel, Goros, Juan José Ríos, Tehueco, Bacorehuis, Cerro Cabezón, Lázaro Cárdenas, Bateve, La Misión y El Chalate.

Cabe mencionar, que mientras toman sus oficinas y lo desconocen de su cargo, Librado Bacasegua Elenes estuvo en las instalaciones de GPO para hacer creer al diplomático alemán Ronald Münch, que estuvo de visita este miércoles, que el proyecto de la planta de amoniaco cuenta con el respaldo de las comunidades indígenas.