Indigna a familia ataque con agua caliente contra perrito en Rosario

La mascota sufrió quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo; la dueña levanta denuncia

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Una agresión a su perro, de nombre "Mimo", generó molestia e indignación a una familia de Rosario, que acusa a un vecino de arrojar agua caliente sobre el animalito.

Se presume que fue agua hirviendo, debido a las quemaduras en gran parte del cuerpo de la mascota.

María José, dueña del perrito, manifestó que el hecho ya fue denunciado ante la dirección de Seguridad Pública en busca de que no quede impune.

"No entendemos cómo alguien pudo hacer eso, es un ser vivo. La verdad lloré, y me dije 'Lo que más quisiera en estos momentos es que hablaras y me dijeras quién fue'; me desesperé, me dio coraje, más el pensar que el solo hecho que siente el mismo dolor que cualquier ser vivo. No podía creer tanta insensibilidad y tan poca empatía que hay hoy en día en contra de los animales, muy independiente de lo que le hicieron a mi perro", expresó.

Cabe mencionar que en Sinaloa está por aterrizar la ley de protección de mascotas contra cualquier agresor, por lo que la ama urgió a los legisladores a que se concrete.

Se detalló que el ataque se dio el pasado 12 de enero, cuando "Mimo" ingresó al domicilio mojado, a lo que no se dio importancia ya que se creía que era agua fría, pero días después se empezaron a manifestar las quemaduras.

Fue el veterinario quien determinó que el perrito había sufrido quemaduras de segundo grado en el 50 por ciento de su cuerpo.

Tras investigar, expusieron que el 21 de enero dieron con la persona responsable, por lo que acudieron ante la autoridad para fincar la debida responsabilidad, debido al proceso se pidió se conservara en el anonimato al agresor.

No obstante, los familiares pidieron que se diera a conocer el hecho para fomentar la cultura de la denuncia ante estos casos.

"Es importante actuar porque fue un acto de maldad e injusticia lo que le hicieron al perrito. Y te pones a pensar si le hace eso a un perro puede causar más daño a otras personas", concluyó la joven propietaria.