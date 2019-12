Ingeniero peruano que nació sin una mano crea prótesis inspirada en Luke Skywalker de Star Wars

Ciudad de México (SinEmbargo).- Un ingeniero peruano que nació sin su mano derecha encontró la solución a su discapacidad después de ver uno de los episodios de la trilogía original de la saga de ficción de La Guerra de las Galaxias y ahora se dedica a crear prótesis de bajo costo.

Enzo Romero, de 27 años, contó para la agencia Andina que fue por primera vez a sus 7 años, tras ver la quinta entrega de Star Wars, El Imperio contraataca –el filme donde Darth Vader le corta la mano a Luke Skywalker y este obtiene una prótesis robótica–, cuando se le ocurrió que quería algo similar para él.

Después de muchos años, Romero, actualmente un reputado profesional de la mecatrónica, ha logrado hacer realidad su proyecto de la niñez. Además de crear una prótesis para sí mismo, se ha juntado con un equipo multidisciplinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) para crear la iniciativa “Dando una mano”, mediante la cual desarrollan prótesis de mano personalizadas y funcionales con tecnologías de fabricación digital para personas de bajos recursos.

Según precisa Romero, la piezas que desarrollan son más asequibles que las que existen en el mercado, costando entre 3 mil y 4 mil 500 soles (900 y mil 300 dólares), frente a los casi 250 mil soles (75 mil 600 dólares) de las que son fabricadas fuera del país.

La prótesis no recupera todas las funciones de destreza de la mano, sin embargo, con ella se pueden realizar diversas funciones parciales, como servirse alimentos, comer, cepillarse los dientes o cargar objetos de hasta medio kilo.

La impresionante historia y trabajo de Romero ha sorprendido al mismo Mark Hamill, el actor que encarnó a Luke Skywalker en la saga, quien expresó en Twitter estar “asombrado de este increíble héroe de la vida real”.

I'm in awe of this incredible real-life hero!- Mar🐫(pretend reel-life hero)🇵🇪 Meet Enzo Romero, the engineer who creates low-cost prostheses inspired by Luke Skywalker https://t.co/6YAUiAR5Xm Enzo was born without his right hand & like the young Jedi, was made of a prosthesis. https://t.co/d8rltX0KPC pic.twitter.com/XK14goFEYW